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توجه من "الصحة العالمية" لإعلان خلو مصر من فيروس سي (فيديو)

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:25 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إن منظمة الصحة العالمية ستعلن خلو مصر من فيروس سي في اجتماعها المقبل، الذي سيكون العام القادم، لافتًا إلى أن المنظمة وضعت خطة لانتهاء من مرض فيروس سي عام 2030.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد إن الرئيس عبدالفتاح السيسي من أولوياتها عقب توليه الحكم ملف فيروس سي لاسيما أن مصر كانت الدولة الأولى في عدد المصابين بالفيروس.

وأضاف الإعلامي أن الدولة قامت بحصر أعداد المصابين بالفيروس ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، وهي أول مرة تحدث، لافتًا إلى أن علاج الفيروس كان يتكلف 80 ألف دولار ولكن الدولة خفضته إلى 50 دولارا.

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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية على مسؤوليتي الصحة العالمية احمد موسى

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