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عاجل.. زوجة نجم مانشستر سيتي تسهر في ملهى ليلي مع ملاكم أمريكي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:16 ص
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لاعبي مانشستر سيتي
لاعبي مانشستر سيتي
حسام مجدي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن قيام زوجة واحد من نجوم قارة إفريقيا كانت تسهر في ملهى ليلي مع ملاكم أمريكي شهير.

زوجة رياض محرز تسهر في ملهى ليلي

وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن ريتا جوهال زوجة الجزائري رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي شوهدت يوم 23 أغسطس الماضي تسهر في ملهى ليلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريتا جوهال شوهدت غب هطا الملهى الليلي رفقة ديونتاي وايلدر الملاكم الأمريكي المشهور وهم يشربون الكحول.

صدمة رياض محرز

وكشفت الصحيفة أن رياض محرز تعرض إلى صدمة كبيرة بسبب معرفته هذا الخبر وخاصة أنه لا يشرب الكحول بسبب قواعد دينه الإسلامي.

مشاركات رياض محرز مع مانشستر سيتي هذا الموسم

وقد شارك رياض محرز في 13 مباراة حتى الآن مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

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مصر لاعبي مانشستر سيتي كرة القدم العالمية ريال مدردي رياض محرز اليوم الملة الجزائر

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