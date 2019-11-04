اسعار الذهب اليوم الاثنين 4-11-2019 في لبنان
استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-11-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 157.77 بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" 180.3 بـ ليرة لبنانية .
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 بـ ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم الاثنين 4-11-2019 في
لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار
|
عيار الذهب
|
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ ليرة لبنانية
|
اسعار الذهب عيار 24
|
|
47.93$
|
72.336
|
سعر الذهب عيار 22
|
|
43.94$
|
66.309
|
اسعار الذهب عيار 21
|
|
41.94$
|
63.296
|
اسعار الذهب عيار 18
|
|
35.95$
|
54.253
|
سعر الذهب عيار 14
|
|
27.96$
|
42.196
|
سعر الذهب عيار 12
|
|
23.96$
|
36.168
|
اسعار أوقية الذهب
|
|
1.491$
|
2.249.652
|
اسعار جنيه الذهب
|
|
335.51$
|
506.365
|
اسعار كيلو الذهب
|
|
47.929$
|
72.336.088
ويحتوي
أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام
السابقة في السوق لبنانية.
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار
24
|
19 أكتوبر
|
42.196
|
54.253
|
63.296
|
72.336
|
18 أكتوبر
|
42.302
|
54.389
|
65.454
|
74.518
|
17 أكتوبر
|
42.322
|
54.415
|
64.484
|
73.552
|
16 أكتوبر
|
42.265
|
54.342
|
63.845
|
72.963
|
15 أكتوبر
|
42.027
|
55.035
|
65.041
|
74.330