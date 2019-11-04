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اسعار الذهب اليوم الاثنين 4-11-2019 في لبنان

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:16 ص
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-11-2019   مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب اليوم الاثنين 4-11-2019  في لبنان

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23  بـ ليرة لبنانية  ، والذهب "عيار21"، 157.77  بـ ليرة لبنانية  ، وسعر "عيار 24" 180.3  بـ ليرة لبنانية   .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15  بـ ليرة لبنانية   للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الاثنين 4-11-2019  في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

 

عيار الذهب

 

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية

اسعار الذهب عيار 24

 

47.93$

72.336

سعر الذهب عيار 22

 

43.94$

66.309

اسعار الذهب عيار 21

 

41.94$

63.296

اسعار الذهب عيار 18

 

35.95$

54.253

سعر الذهب عيار 14

 

27.96$

42.196

سعر الذهب عيار 12

 

23.96$

36.168

اسعار أوقية الذهب

 

1.491$

2.249.652

اسعار جنيه الذهب

 

335.51$

506.365

اسعار كيلو الذهب

 

47.929$

72.336.088

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

 تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان

اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

19 أكتوبر

42.196

54.253

63.296

72.336

18 أكتوبر

42.302

54.389

65.454

74.518

17 أكتوبر

42.322

54.415

64.484

73.552

16 أكتوبر

42.265

54.342

63.845

72.963

15 أكتوبر

42.027

55.035

65.041

74.330

 

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