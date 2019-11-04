استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-11-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الاثنين 4-11-2019 في لبنان

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 157.77 بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" 180.3 بـ ليرة لبنانية .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 بـ ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الاثنين 4-11-2019 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

ع يار الذهب سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ ليرة لبنانية اسعار الذهب عيار 24 47.93$ 72.336 سعر الذهب عيار 22 43.94$ 66.309 اسعار الذهب عيار 21 41.94$ 63.296 اسعار الذهب عيار 18 35.95$ 54.253 سعر الذهب عيار 14 27.96$ 42.196 سعر الذهب عيار 12 23.96$ 36.168 اسعار أوقية الذهب 1.491$ 2.249.652 اسعار جنيه الذهب 335.51$ 506.365 اسعار كيلو الذهب 47.929$ 72.336.088

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان