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الضرائب: 200 ألف مواطن سجلوا إقراراتهم عبر النظام الجديد (فيديو)

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:41 ص
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لشئون رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية أهمها ميكنة النظام الضريبي، مشيرًا إلى أن النظام الورقي بدأ يختفي نظرا لعيوبه.

وأضاف "فؤاد"، خلال حواره مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "cbc"، اليوم الأحد، أن ميكنة النظام الضريبي تشمل تقديم الممول الإقرار الضريبي على الإنترنت فضلًا عن فحص الأوراق عبر النظام الإلكتروني، لافتًا إلى أنه منذ أول يناير 2019 تم ميكنة الإقرارات الضريبة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لشئون رئيس مصلحة الضرائب،: "200 ألف مواطن سجلوا إقراراتهم الضريبة عبر النظام الجديد، وهو رقم جيد بالنسبة لعدد مسجلي القيمة المضافة، لافتا إلى أنه ميكنة إقرارات قيمة الدخل بالنسبة لشركات الاموال.

وأكمل: "الفترة المقبلة جميع الأشخاص الاعتبارين سيقدمون إقراراتهم الضريبية إلكترونيا "إجباري"، أما الأشخاص الحقيقية لهم حق الاختيار إلكترونيا أو بطرق العادية، ولكن العام المقبل سيكون إجباريا عليهم إيضا".
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