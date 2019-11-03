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آخر مستجدات جريمة قتل فتاة بسوسة: الهالكة تعرضت للخنق باليد..
الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:26 م
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مروى الجلاصي
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في متابعة لجريمة قتل فتاة بأحد النزل بمنطقة كورنيش بوجعفر، تشير المعطيات الطبية المتوفرة بأن الهالكة تعرضت للخنق باليد وإصابة بليغة على مستوى الرأس.
ووفقا لما نشرته موزاييك نقلا عن مصدر أمني، فإن لقاءً كان قد جمع الهالكة بالمظنون فيه في أحد المطاعم، ثم رافقها فيما بعد إلى النزل الذي كانت تقيم فيه.
وأكد المصدر نفسه، أن التحريات أثبتت أن المظنون فيه كان في حالة سكر ونزل من غرفة الضحية بعد حوالي 15 دقيقة من دخوله وغادر النزل، وذلك بعد ارتكابه للجريمة.
يجدر التذكير أن وحدات الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تمكنت من القبض على 3 أشخاص يحملون جنسية دولة مجاورة بجهة عين زغوان من ولاية تونس، بعد أن كانوا تحصّنوا بالفرار إبّان الحادثة، كما تم الإحتفاظ بعون استقبال يعمل بالنزل.
ويذكر بأن وزارة الداخلية في بلاغ نشرته يوم الجمعة 01 نوفمبر 2019، أكدت أن فرقة الشّرطة العدليّة بسوسة المدينة تعهدت بالبحث في قضية العثور على جثّة فتاة (عمرها 39 سنة) بشقّة بأحد النّزل بجهة سوسة يوم 31 أكتوبر 2019 تحمل آثار عنف، وذلك بموجب إنابة عدليّة صادرة عن المحكمة الابتدائيّة بسوسة.
وأضافت أنه تمّ حصر الشّبهة في شخصين (يحملان جنسيّة دولة مجاورة) تحصّنا بالفرار إبّان الواقعة في اتّجاه العاصمة وقد تمّ إدراجهما بالتّفتيش.
وبمزيد تعميق التّحرّيات، تمكّنت وحدات الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشّرطة العدليّة، بعد نصب كمين محكم، من القبض عليهما رفقة شخص آخر (يحمل نفس الجنسيّة) بجهة عين زغوان من ولاية تونس.
وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم ومواصلة الأبحاث.
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