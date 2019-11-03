آخر مستجدات جريمة قتل فتاة بسوسة: الهالكة تعرضت للخنق باليد..

في متابعة لجريمة قتل فتاة بأحد النزل بمنطقة كورنيش بوجعفر، تشير المعطيات الطبية المتوفرة بأن الهالكة تعرضت للخنق باليد وإصابة بليغة على مستوى الرأس.





ووفقا لما نشرته موزاييك نقلا عن مصدر أمني، فإن لقاءً كان قد جمع الهالكة بالمظنون فيه في أحد المطاعم، ثم رافقها فيما بعد إلى النزل الذي كانت تقيم فيه.





وأكد المصدر نفسه، أن التحريات أثبتت أن المظنون فيه كان في حالة سكر ونزل من غرفة الضحية بعد حوالي 15 دقيقة من دخوله وغادر النزل، وذلك بعد ارتكابه للجريمة.





يجدر التذكير أن وحدات الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تمكنت من القبض على 3 أشخاص يحملون جنسية دولة مجاورة بجهة عين زغوان من ولاية تونس، بعد أن كانوا تحصّنوا بالفرار إبّان الحادثة، كما تم الإحتفاظ بعون استقبال يعمل بالنزل.



