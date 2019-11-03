"مارتن جاريكس" يحصل على جائزة الأفضل بموسيقى "إليكترونيك" بحفل جوائز MTV EMA 2019



وكان مرشحا لنفس الفئة كل من منسق الدي جاي والموزع المويسيقي "كالفين هاريس"، و"دي جاي سنيك" و"مارشيملو" و"مارتن جاريكس" وفريق "زا شين سموكرز".



وتضمن برنامج الحفل بجانب توزيع الجوائز، تقديم عدد من الفنانين لمجموعة من الفقرات الغنائية لعدد من أشهر أغنياتهم، وأبرزهم المغنية الشابة "أفا ماكس" التي قدمت فقرة غنائية أدت بها أغنيتها الناجحة TRON، والنجم الكبير "إيكون" الذي قدم أداء مميز لأغنيته "Cómo No".





أما عن نجم فريق "وان داريكشن" الشاب "نايل هوران" الذي قدم أداء مميز لأغنيته الجديدة "Nice to Meet Ya"، والمغنية الشابة "هالسي" التي قدمت فقرة غنائية لأغنيتها الجديدة "Graveyard"، والنجمة "دوا ليبا" التي قدمت فقرة غنائية بأغنيتها الجديدة "Don't Start Now".





وجاء ضمن قائمة المرشحين للجوائز الرئيسية بحفل جوائز MTV EMA، لجائزة أفضل فنان بموسيقى البوب ترشح كل من النجمة "أريانا جراندي"، و"بيكي جي" و"كاميلا كابيو" و"هالسي" و"جوناس بروزرس"، و"شون مندس"، ولجائزة أفضل فنان بموسيقى "هيب هوب" ترشح كل من 21 Savage و"كاردي بي" و"جاي كول" و"نيكي ميناج" و"ترافيس سكوت".



أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز MTV EMA على موقع تويتر عن حصد الموزع الموسيقي "مارتن جاريكس" لجائزة الأفضل بموسيقى الإلكترونيك بحفل جوائز الموسيقى الأوروبية الذي تنظمه قناة الموسيقى MTV باسم MTV EMA في دورته الجديدة لعام 2019 الجاري.