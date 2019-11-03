تعرف على تفاصيل حفل نانسي عجرم في قبرص

تستعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل جديد للجالية العربية في قبرص.



ونشرت "نانسي" عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، بوستر لإعلان الحفل، المقرر إقامته في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.



وكتبت "نانسي" باللغة الإنجليزية": "انضموا لي في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري، للاحتفال بليلة رائعة في أفخم الفنادق".

ومن المقرر أن تقدم نانسي عجرم باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة.



وكانت نانسي عجرم، قدمت حفلًا غنائيًا بالعاصمة السعودية الرياض، وهو أهم حدث ترفيهي في المملكة العربية السعودية والذي يقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفية السعودية برئاسة المستشار تركي آل شيخ.

