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تعرف على تفاصيل مشاركة محمد فريد في فيلم كندي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:03 م
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محمد فريد
محمد فريد
شيماء عطية
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يبدأ اليوم الفنان محمد فريد فى تصوير مشاهده الأولى فى فيلمChi Ann Blaze of Fury، وهو فيلم كندى يشارك فيه كضيف شرف.

وأعرب "فريد" عن سعادته بالمشاركة في الفيلم، قائلًا: "عندما عُرض على فكرة الفيلم أعجبنى هدف الشركة المنتجة وهو التواصل الفني بين الدول الأجنبية والعربية، وهذا شكل جديد فى السينما يعطى فرصة للشباب فى تبادل الخبرات والثقافات المختلفة".

وأوضح "فريد" أن بعض المشاهد يتم تصويرها فى لوس انجلوس، ومشاهد فى مصر وأغلب المشاهد فى كندا.

وأضاف " فريد": "بالرغم من أن الدور صغير جدا وهو بروفيسور عمرو الباحث فى القضايا المستعصية إلا أنني وافقت لإعجابي بتقديم وجوه مصرية شابة جديدة في عالم السينما وكلهم فن وحماس وحاجة تفرح القلب".

ولفت "فريد" إلى أن الشركة المنتجة "3Angels Power of Film production" تتواصل معه بشكل يومي لعمل مناقشات حول موضوع الفيلم الذى يناقش قضية الحب من طرف واحد وكيف يتحول الحب إلى انتقام
وتناقش أيضا فى اختيار الشباب المتقدم للعمل معانا".

وتوجه "فريد" بالشكر لفريق العمل المصري، وعلى رأسهم المخرجة الشابة رشا سعيد، ومديرة التصوير فاتن عثمان، وابنته ناهد محمد فريد المسؤلة عن الانتاج، وعدد من الوجوة الشابة المشاركة في العمل وهم: منار الشناوى، وأحمد الدسوقى، وإسلام مجدى، وممدوح شعبان، وزياد حمدى، ومحى محمد، وإسلام محمد، وهدير محمد، ومحمد الشريف، ومنهدس الصوت أحمد سمير، والمخرجة الكندية جلادس كرم.
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الكلمات المفتاحية

محمد فريد فن سينما الفجر الفني أفلام

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