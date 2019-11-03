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سمية الخشاب توجه رسالة نارية لأحمد سعد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:54 م
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سمية الخشاب
سمية الخشاب
أمنية فوزي
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قالت الفنانة سمية الخشاب، إن الفنان أحمد سعد، زوجها السابق، جعلها تخسر أصدقائهبسبب مشاكله، متابعة: "أحمد سعد ضربني في مرة، ونقلت للمستشفى وعشت 48 ساعة بنزيف بدون علمي، وتم نقل خمسة اكياس دم لي وإعتذر لي وقال سامحيني وسامحته وقولت كان غصبًا عنه وهذا قدر"، معلقة: "أنا طيبة ومتسامحه وزي أي ست شرقية عاوزه الحياة تمر وتعدي".

وتابعت "الخشاب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد: "لن أتنازل عن حقوقي الشاملة وثقتي في القضاء المصري كبيرة وواثقة في الله أن حقي لن يضيع".

ووجهت رسالة لـ الفنان أحمد سعد، قائة: "إنت تمارس البلطجة، وشغل عصابات في الثلاثنيات انتهي وولى عصره"، متابعة: "لا أعلم لماذا يصمت أهله عن أفعاله، شقيقه عمرو سعد عايش حياته ومهتم بأموره الشخصية وسايبينه يخبط وماحدش بيقوله إنت بتعمل إيه، وبيتعاملوا معايا إني عبيطة وبسامح".
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