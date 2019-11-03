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الإسماعيلي يجدد عرضه لضم حسين السيد من الأهلي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:12 م
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الاهلي
الاهلي
عمر محمد
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جدد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان عرضه للتعاقد مع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم.

الإسماعيلي يجدد عرضه لضم حسين السيد من الأهلي 

ودخل نادي الإسماعيلي في مفاوضات مع حسين السيد الظهير الأيسر لفريق الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل غلق باب القيد بساعات ولكن اللاعب رفض الرحيل عن الأهلي.

وينتهي عقد حسين السيد الظهير الأيسر مع النادي الأهلي في نهاية الموسم الكروي الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل بدون الرجوع إلى النادي الأحمر.

وعلم "الفجر الرياضي" أن نادي الإسماعيلي قدم عرض جديد للاعب حسين السيد من أجل التعاقد معه من الأهلي على سبيل الإعارة في يناير المقبل بعد رفض العرض المقدم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وعرض نادي الإسماعيلي على حسين السيد الحصول على 2مليون ونصف جنيه مقابل الانتقال إلى الدراويش من الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري على أن يكون ذلك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

ولم يحسم حسين السيد الظهير الأيسر لفريق الأهلي موقفه من اللعب للنادي الإسماعيلي على سبيل الإعارة من عدمه حتى الأن وفضل إرجاء العرض حتى يناير المقبل.

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الكلمات المفتاحية

رياضة حسين السيد النادي الاحمر الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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