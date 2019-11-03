أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن إقالة مدربه نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق وذلك بعد 24 ساعة فقط من هزيمة الفريق الأخيرة من فريق اينتراخت فرانكفورت في الدوري الالماني.

بايرن ميونيخ يعلن إقالة كوفاتش بعد خماسية فرانكفورت





وكان بايرن ميونيخ قد تعرض لهزيمة ثقيلة من فرانكفورت بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، مما جعل إدارة الفريق الألماني تعلن رحيل المدرب بشكل سريع.

ويحتل فريق بايرن ميونيخ المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن فريق بوروسيا مونشنغلادباخ متصدر الترتيب.

وكان الفريق البافاري قد تعرض لهزيمتين في الدوري هذا الموسم، وتعادل في ثلاث مواجهات وحقق الفوز في 5 مباريات فقط.