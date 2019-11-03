Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. متظاهرون العراق يرمون القنصلية الإيرانية في كربلاء بالحجارة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
حلمي رمضان
Advertisements

قام متظاهرون، مساء اليوم الأحد، برمي مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء بالحجارة، ويرفعون العلم العراقي فوق المبنى، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

هذا واندلعت احتجاجات، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرين أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني.

وواجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة، واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، ووصل عدد القتلى إلى حوالي 200 شخصا بضمنهم أفراد من قوات الشرطة منذ بدء المظاهرات، وأصيب حوالي ستة آلاف شخص بجروح خلال المظاهرات، فضلاً على اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الانترنت.

وتعتبر هذهِ الاضطرابات الأكثر فتكا في العراق منذ انتهاء الحرب الأهلية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر 2017، وتم تأجيل التظاهرات لفترة لأجل مراسيم الزيارة الأربعينية للامام الحسين، ثم تجددت في يوم الجمعة 25 أكتوبر، وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مساء السبت 26 أكتوبر، عن مقتل 63 شخصاً وإصابة 2592 بجروح في تظاهرات اليومين الماضيين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

متظاهرون العراق متظاهرون كربلاء القنصلية الإيرانية العراق الحجارة الإيرانية

أخبار تهمك

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد بالفيديو.. إصابة مروعة للاعب ايفرتون في مباراة توتنهام وبكاء سون

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ يوم

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ يوم

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ ساعة

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

منذ حوالي 5 ساعات

شووت ostora: مشاهدة مباراة بيراميدز بث مباشر yalla shoot يلا شوت i7sry اونلاين ماتش بيراميدو ويانج افريكانز بث مباشر NOW

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ ساعتين

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة سلافيا براج

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مقتل 74 متظاهرا خلال الاحتجاجات ضد الحكومة منذ الجمعة

عاجل.. إحراق البوابة الأمامية لمبنى محافظة كربلاء جنوبي العراق

عاجل.. إصابة 45 متظاهرا خلال مواجهات في كربلاء جنوبي العراق

تحالف القوى العراقية يطلق اجتماعاً طارئاً بشأن الاحتجاجات

قنبلة يدوية تستهدف القوات الأمنية العراقية في بغداد

عاجل.. الصدر يدعو رئيس الحكومة العراقية للحضور إلى البرلمان لإعلان الانتخابات المبكرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:18 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

09:17 م

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

07:16 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

08:02 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status