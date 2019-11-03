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فريق BTS يحصد جائزة أكبر قاعدة معجبين بحفل جوائز MTV EMA 2019

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:01 م
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد - فرح أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز MTV EMA على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن حصد فريق BTS الكوري الجنوبي، لجائزة أضخم قاعدة جماهير من حفل جوائز الموسيقى الأوروبية، الذي تنظمه قناة MTV باسم MTV EMA في دورتها الجديدة لعام 2019.

أقيم الحفل بقاعة FIBES Conference and Exhibition الإسبانية، مع اختيار اللجنة المنظمة له للمغنية الشابة "بيكي جي" لتكون مقدمته الرسمية، وجاء ضمن قائمة المرشحين للجوائز الرئيسية بحفل جوائز MTV EMA، لجائزة أفضل فنان بموسيقى "هيب هوب" ترشح كل من 21 Savage و"كاردي بي" و"جاي كول" و"نيكي ميناج" و"ترافيس سكوت".

وحصل على جائزة أفضل فنان بموسيقى "روك" ترشح كل من فريق "جرين داي" وفريق "إيماجين دراجونز" و"ليام جالغير" و"بانيك آت زا ديسكو" وThe 1975.
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الكلمات المفتاحية

كاردي حفلات الفجر الفني MTV EMA 2019

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