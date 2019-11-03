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الاتحاد السكندري يضرب المحرق البحريني بثنائية في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:55 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح فريق الاتحاد السكندري، في تحقيق فوز ثمين على نظيره المحرق البحريني، بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الإسكندرية، في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.

تقدم زعيم الثغر عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يضيف خالد قمر الهدف الثاني ليضع الاتحاد قدما في الدور ربع النهائي للبطولة.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب بالبحرين يوم 26 نوفمبر المقبل، في مباراة ستشهد ندية وإثارة بعد نتيجة مباراة الذهاب.

وكان الاتحاد قد تأهل لهذا الدور، بعدما تفوق على العربي الكويتي في دور الـ32 بنتيجة 3-0 بمجموع المباراتين.
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الكلمات المفتاحية

فريق الاتحاد الاتحاد والمحرق الاتحاد ضد المحرق

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