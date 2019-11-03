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نبأ حزين لسيميوني قبل مواجهة ليفركوزن في دوري الأبطال

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:51 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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 سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتلتيكو مدريد الاسباني في فخ التعادل الإيجابي يوم أمس السبت مع فريق نادي إشبيلية لحساب مباريات الجولة الثانية عشر من الليجا ليطوي الفريق صفحة تلك اللقاء ويبدأ الإستعداد لمواجهة باير ليفركوزن الألماني في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا .

 

وشهد مران الروخيبلانكوس اليوم الاحد غياب الثلاثي جواو فيليكس والمدافع الصربي ستيفان سافيتش والأوروجوياني خوسه ماريا خيمينيز وجاء السبب وراء غيابهم الإصابة التي لحقت بهم حيث يعاني الأول من إصابة على مستوى كاحل القدم اليمنى غاب على إثرها عن آخر أربعة مباريات لفريقه .

 

في الوقت الذي شكا فيه سافيتش من الإصابة العضلية وهو نفس السبب الذي أبعد خيمينيز ما جعل مشاركتهم في مباراة يوم الأربعاء محل شك في الوقت الذي شهد فيه مران اليوم مشاركة باقي اللاعبين تحت قيادة دييجو سيميوني الذي قام بتقسيم المشاركين على مجموعتين ضمت الأولى بدلاء مباراة إشبيلية .

 

فيما شاركت المجموعة الأولى في التشكيلة الأساسية بجانب دييجو كوستا والكولومبي سانتياجو أرياس والذين لعبا معًا في الشوط الثاني خلال مباراة الفريق الأندلسي .

 

ويتصدر أبناء الأرجنتيني المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا برصيد سبعة نقاط بفارق الأهداف عن العملاق الإيطالي فريق نادي يوفنتوس فيما يتذيل الفريق الألماني الترتيب بدون رصيد .


فهل ينجح سيميوني في التغلب على الإصابات أم سيترك الصدارة لرفقاء رونالدو ؟

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اليلة اتلتيكو مدريد

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