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"أيكون" يصل بإطلالة وردية للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:37 م
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MTV EMA 2019
MTV EMA 2019
أحمد جمال أحمد- فريدة أحمد
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نشرت الصفحة الرسمية لجوائز MTV EMA على موقع تويتر لقطات من وصول النجم الكبير "إيكون" للسجادة الحمراء بحفل جوائز الموسيقى الأوروبية MTV EMA في دورته لعام 2019 الجاري بمدينة أشبيلية الاسبانية، وقد ظهر بإطلالة وردية أنيقة.

ويحتضن فعاليات الحفل مركز FIBES Conference and Exhibition Centre، واختيرت لتكون مقدمة رسمية للحفل، المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية الشابة "بيكي جي".

وحصلت النجمة الشابة "أريانا جراندي" على العدد الأكبر من ترشيحات الجوائز لهذا العام، بإجمالي سبعة ترشيحات، ومن بعدها النجمة الشابة "بيلي إيليش"، و"ليل ناس إكس" مغني الراب والنجم الكندي "شون ميندس"، بحصدهم لستة ترشيحات لكل منهم.

وجاء ضمن قائمة المرشحين للجوائز الرئيسية بحفل جوائز MTV EMA، لجائزة أفضل أغنية ترشح كل من "أريانا جراني" عن أغنيتها "7 Rings"، و"بيلي إيليش" عن أغنيتها "bad guy"، ومغني الراب "ليل ناس إكس" عن أغنيته Old Town Road و"بوست مالون" عن أغنيته "Sunflower"، وشون مندس عن أغنيته "Señorita" بالإشتراك مع كاميلا كابيو.

ولجائزة أفضل "فيديو كليب" ترشح كل من فيديو أغنية "thank u، next" للنجمة "أريانا جراندي"، وفيديو كليب أغنية "bad guy" لـ "بيلي إيليش"، وفيديو كليب أغنية Old Town Road لمغني الراب "ليل ناس إكس"، وفيديو كليب اغنية "Con altura" للمغنية "روساليا"، وفيديو كليب أغنية ME للنجمة تايلور سويفت.
ولجائزة أفضل فريق غنائي، ترشح كل من فريق Blackpink الغنائي من كوريا الجنوبية، وفريق Little Mix النسائي من بريطانيا، وفريق CNCO اللاتيني، وفريق Monsta X من كوريا الجنوبية، وفريق 5 Seconds of Summer، وفريق "جوناس برزرس"، وفريق THE 1975، وفريق BTS.
"أيكون" يصل بإطلالة وردية للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019
"أيكون" يصل بإطلالة وردية للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019
"أيكون" يصل بإطلالة وردية للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019
"أيكون" يصل بإطلالة وردية للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019
"أيكون" يصل بإطلالة وردية للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019
"أيكون" يصل بإطلالة وردية للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019
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