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شاهد بالفيديو.. إصابة مروعة للاعب ايفرتون في مباراة توتنهام وبكاء سون

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:32 م
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إصابة مروعة للاعب ايفرتون
إصابة مروعة للاعب ايفرتون
احمد عصام ومحمد مرعي
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تعرض اللاعب البرتغالي جوميز لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه ضد فريق توتنهام هوتسبير في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج جوميز من المباراة بعد التدخل العنيف من الكوري الجنوبي سون هيونج مين في الدقيقة 84 بعد تدخله القوي على كاحل اللاعب البرتغالي جوميز.

وتلقى هيونج سون مين البطاقة الحمراء بعد هذا التدخل بشكل مباشر في اللقاء، وأكمل توتنهام المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب الكوري.

وظهرت حالة من التوتر الكبيرة لدى اللاعبين بعد مشاهدة إصابة جوميز، ودخل سون لاعب توتنهام في حالة من البكاء الشديد بعد رؤية قدم لاعب إيفرتون.
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