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"آل الشيخ": موسم الرياض يجذب أكثر من 5 ملايين زائر منذ انطلاقه

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:19 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشفت هيئة الترفيه عن تسجيلها لأرقام قياسية لزوار موسم الرياض، خاصة في إجازة نهاية الأسبوع إذ بلغ عدد الزوار الخميس الماضي أكثر من 200 ألف زائر فيما بلغ عدد الزوار يوم الجمعة أكثر من 175 ألف زائر.

وأعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن جذب موسم الرياض أكثر من 5 ملايين زائر منذ انطلاقه في الحادي عشر من الشهر الماضي، وحتى يوم الجمعة الماضي.

وتستمر فعاليات موسم الرياض إلى منتصف ديسمبر المقبل في 12 منطقة منها ست مناطق رئيسية ومثلها فرعية موزعة في مختلف أنحاء العاصمة، وتتضمن فعاليات متعددة ومتنوعة لمختلف الفئات والأعمار يُقدر عددها بـ 3000 فعالية.

روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بالمملكة العربية السعودية، لحفل الفنان عمرو دياب ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

ونشر آل الشيخ بوستر دعائي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "حفلة نار".

 

وسيقام الحفل في 7 نوفمبر الجاري، بمشاركة كل من فريق ديميتري فيغاس ولايك مايك، والمطرب فرنش مونتانا .

 

وانطلق موسم الرياض 15 أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية ديسمبر المُقبل.

 

يذكر أن عمرو دياب، أحيا حفلا غنائيا، في قاعة المنارة بالقاهرة الجديدة، الجمعة.


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هيئة الترفية موسم الرياض جذب تركي آل الشيخ اليلة 5 ملايين

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