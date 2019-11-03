"آل الشيخ": موسم الرياض يجذب أكثر من 5 ملايين زائر منذ انطلاقه

كشفت هيئة الترفيه عن تسجيلها لأرقام قياسية لزوار موسم الرياض، خاصة في إجازة نهاية الأسبوع إذ بلغ عدد الزوار الخميس الماضي أكثر من 200 ألف زائر فيما بلغ عدد الزوار يوم الجمعة أكثر من 175 ألف زائر.





وأعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن جذب موسم الرياض أكثر من 5 ملايين زائر منذ انطلاقه في الحادي عشر من الشهر الماضي، وحتى يوم الجمعة الماضي.



وتستمر فعاليات موسم الرياض إلى منتصف ديسمبر المقبل في 12 منطقة منها ست مناطق رئيسية ومثلها فرعية موزعة في مختلف أنحاء العاصمة، وتتضمن فعاليات متعددة ومتنوعة لمختلف الفئات والأعمار يُقدر عددها بـ 3000 فعالية.



