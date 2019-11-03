أخر أخبار محمد صلاح اليوم| مدريد يسعى لخدماته لتعويض رونالدو وكلوب يحذره من السوشيال ميديا ورسالته إلى تريزيجه

يقدم لكم " الفجر الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق الأحد الثالث من نوفمبر الجاري.





صلاح على رأس المطلوبين في مدريد لتعويض رونالدو





أشارت تقارير صحفية اليوم، إلى رغبة ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، في الحصول على خدمات المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.





وأكدت صحيفة "دياريو جول الإسبانية"، عن أن رئيس نادي ريال مدري، يسعى بكل قوة من أجل البحث وإيجاد حل مثالي لتعويض الفريق عن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس الإيطالي، حتى ظهر الفريق بشكل متذبذب سواء على المستوى الأدائي أو النتائج.





وأضافت الصحيفة، أن بيريز يرى في النجم المصري محمد صلاح، الخيار المثالي للتعاقد معه ودعم هجوم الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد يسير على خطى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بشأن ضم لاعب هداف الصيف المقبل.





واختتمت الصحيفة، أن قائمة اللاعبين المرشحين لإرتداء قميص الفريق الملكي تضم كلاً من، محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ثنائي ليفربول، وباولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الايطالي، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.





ونجح محمد صلاح في تسجيل 5 أهداف في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي حتى الآن، ليحتل المرتبة الثانية خلف جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الذى يعتلى صدارة الهدافين برصيد 9 أهداف.





حديث صلاح مع تريزيجه عقب مواجهتهما بالبريميرليج





شهدت مباراة ليفربول الإنجليزي وأستون فيلا، مشاركة الثلاثي المصري محمد صلاح النجم الأول للريدز، وأحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجه ثنائي الفيلانرز، بالمباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للبريميرليج.





ونجح تريزيجه، في تسجيل هدفه الأول مع أستون فيلا في شباك ليفربول، قبل أن ينجح الأخير في تحقيق الفوز في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد.





والتقطت كاميرات المباراة تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول برفقة محمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا، يتحدثان في حوار جانبي، عقب المباراة.





وأشارت الصحف الصادرة اليوم، على حرص صلاح بتهنئة مواطنه على الأداء الذي ظهر خلاله ونجاحه في تسجيل أولى أهدافه هذا الموسم، متمنيا له المزيد بالمباريات المقبلة.





ليفربول يحذر صلاح بسبب السوشيال ميديا





أشارت بعض التقارير الصحفية اليوم، إلى أن هناك جلسة جمعت بين الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، والمصري محمد صلاح نجم الفريق، بسبب مستوى الأخير بالمباريات الماضية.





وحرص كلوب، على توجيه بعض النصائح للاعبه الدولي من أجل استعادة مستواه المعروف، بعدما تراجع مستواه منذ بداية الموسم الجاري.





وأضافت الصحف، إلى أن كلوب قام بتحذير اللاعب من الانسياق والانشغال بمواقع السوشيال ميديا، والتي قد تخرجه عن مستواه المعروف.





وظهر صلاح، هذا الموسم رفقة فريقه متراجع المستوى، بالإضافة إلى تعرضه لكثرة الإصابات والتي غاب بسببها عن مباراة الديربي ضد مانشستر يونايتد بالجولة التاسعة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





وابتعد صلاح بشكل كبير عن المنافسة على لقب هداف البريميرليج، بعدما أحرز 5 أهداف فقط بعد مرور 11 جولة من المسابقة.





وتوج صلاح، خلال الموسميين الماضيين بلقب هداف الدوري الإنجليزي، إلا أن هذا الموسم قد يبتعد بشكل كبير عن المنافسة في حالة عد لحاقه بركب المتصدرين حدول الترتيب.





أرنولد يكشف دور صلاح في الريمونتادا ضد برشلونة





تحدث اللاعب الدولي الإنجليزي تريند ألكسندر أرنولد في تصريحات إعلامية عن مواجهة ليفربول الشهيرة أمام برشلونة ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دروي أبطال أوروبا الموسم الماضي وعن دور محمد صلاح في هذه المباراة.





وقال أرنولد:" ‏ظهر محمد صلاح في تلك الليلة وهو يرتدي هذا القميص الذي يحمل شعار "لاتستسلم ابدا"، لقد كانت الرسالة المثالية هذه الروح والوحدة تأتي من المدرب لقد كان لدينا الكثير من الأهداف المتأخرة بحيث لا يمكن أن تكون مصادفة.





وأضاف لاعب ليفربول:"نحن لا نستسلم أبدًا لأي شيء، ‏كان هناك الكثير في تلك الليلة ضد برشلونة. ما جعله أكبر من ذلك هو أن السيتي واجه ليستر في الليلة السابقة و فنسنت كومباني سجل في الزاوية العليا وحصلوا علي ثلاث نقاط هامة، ‏في غضون 10 أيام ، انتقلنا من المرحلة التي كنا فيها في نصف نهائي دوري الأبطال وفي وضع رائع للفوز بالدوري الممتاز ، حتى يبدو الأمر وكأننا سنخسر كليهما. لقد فعلنا ذلك جيدًا على مدار الموسم ، لكن بدا الأمر وكأننا سننتهي بشيء".





وتابع أرنولد:"‏ ضربت الكرة مع الامل في ذهني لكن كان لديه غريزة في الدوران ووضعها في الزاوية العليا، هدف لا يصدق من أوريجي، ‏حارسهم كان خارجاً ، يصرخ على شخص ما لديهم في الدفاع ، لم يكن حتى في هدفه. لم يكن هناك لاعب برشلونة واحد كان يشاهد الكرة. فكرت "سأفعل ذلك فقط". كنت آمل فقط أن يرى اوريجي يسجل، ‏لم يكن مخططا له. عندما ابتعدت عن الكرة ، رأيت أن لاعبي برشلونة قد خرجوا جميعاً من اماكنهم".





واختتم أرنولد:" مازلت أعيش في منزل العائلة الكبيرة انا سعيد للغاية معهم، ‏كان والدي يعمل في لندن كثيرًا عندما كنت طفلاً للمساعدة في إعالة الأسرة ، لذلك كان على أمي أن تأخذني في كل مكان. كان والدي يعمل دائمًا بجد وكان دائمًا هناك لتقديم الدعم لنا، ‏لا توجد طريقة للوصول إلى هذا المستوى بدون أمي وأبي وإخواني تايلر ومارسيل. لقد كانوا دائما هناك بالنسبة لي. لقد استسلموا كثيرا من أجل مساعدة أحلامي تتحقق".