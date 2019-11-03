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مجلس إدارة (هدف) يعين "الجعويني" مديرا عاما للصندوق

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:10 م
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تركي بن عبدالله الجعويني
تركي بن عبدالله الجعويني
الفجر السعودي
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أعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تعيين الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني مديرا عاما للصندوق.


وجاء القرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس أحمد بن سليمان الراجحي. 


وقدم الجعويني الشكر والتقدير لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق، ولأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس على هذه الثقة، متطلعاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة التي تخدم عملاء الصندوق والمستفيدين من برامجه ومبادراته.


كما قدم شكره لمدير عام الصندوق السابق الدكتور محمد بن أحمد السديري على ما قدمه من جهود أثناء توليه إدارة الصندوق؛ متمنياً له التوفيق.


وأكد الجعويني، على أن الصندوق سيعمل خلال الفترة المقبلة على حزمة من البرامج والمبادرات والممكنات الداعمة لتأهيل وتوظيف وتمكين الكوادر البشرية الوطنية، بالشراكة الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، سائلاً الله عز وجل التوفيق لخدمة الوطن وأبناءه.

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الكلمات المفتاحية

هدف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تعيين تركي بن عبدالله الجعويني

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