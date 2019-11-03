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تعرف على سبب غياب نجم توتنهام عن مواجهة إيفرتون اليوم

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:14 م
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هاري كين
هاري كين
حسام مجدي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سبب غياب نجم نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الأحد 3 نوفمبر عن مواجهة إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هاري كين يغيب عن تشكيل توتنهام

وأعلن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نادي إيفرتون الجارية الآن في الدوري الإنجليزي والتي شهدت غياب الإنجليزي هاري كين مهاجم الفريق.

سبب غياب هاري كين عن مواجهة إيفرتون

وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن هاري كين غاب عن مواجهة توتنهام وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هاري كين تعرض إلى إصابة العضلة الخلفية خلال تدريبات نادي توتنهام أمس السبت استعدادا لمواجهة إيفرتون.

فترة غياب هاري كين عن الملاعب

كما ذكرت الصحفية أن نادي توتنهام لم يكشف حتى الآن عن فترة غياب هاري كين عن الملاعب ولكنه سيخضع لفحص طبي عقب مواجهة إيفرتون لتحديد الفترة بشكل دقيق.

نتيجة مباراة توتنهام وإيفرتون

وانتهى الشوط الأول من مواجهة نادي توتنهام ضد نظيره نادي إيفرتون بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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