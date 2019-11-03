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محدث.. أسعار الدولار تتراجع في بعض البنوك خلال تعاملات اليوم الأحد 3-11-2019

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:05 م
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أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم
محمد المسلمي
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أسعار الدولار اليوم الأحد

تراجعت أسعار الدولار في أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، في بعض البنوك الخاصة واستقر سعر الدولار في البنوك الحكومية، وتعرض لكم بوابة الفجر، أسعار الدولار في البنوك اليوم الاحد 3-11-2019 مقابل الجنيه المصري.

البنوك التي تراجعت بها أسعار الدولار

تراجع  سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، في البنك المركزي وبنك عودة وبنك البركة وبنك كريدي أجريكول، ليفقد نحو قرش واحد مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح اليوم .


أسعار الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك القاهرة نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي cib نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك عودة نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة،  16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.8 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.






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