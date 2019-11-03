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مها أحمد تهنئ دنيا عبد العزيز بعيد ميلادها (صور)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:10 م
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مها أحمد
مها أحمد
هبة أحمد
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حرصت الفنانة مها أحمد على تهنئة صديقتها الفنانة دنيا عبد العزيز بعيد ميلادها، وذلك من خلال حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت مها مجموعة من الصور خلال تواجدها بحفل عيد ميلاد الفنانة دنيا عبد العزيز، وظهرت فى الصور وهى برفقة زوجها الفنان مجدى كامل، ونجلها، وأصدقائها من الوسط الفني، وهم الفنان إيهاب فهمي، والفنانة ريم البارودي.

علقت مها على الصور قائلة : "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتى يا دنيا، وعقبال سنين كتيرة أوي بصحة وسعادة وخير، وتحققي كل اللي بتحلمي بيه وتفضلي جميلة زي ما أنتي جميلة، وربنا يخليك جودي".

وفي سياق آخر تشارك الفنانة دنيا عبد العزيز في مسرحية "حب رايح جاي"، ومن المقرر عرضها خلال الأيام القادمة على المسرح العائم بالمنيل، يشارك في الـمسرحية عدد من نجوم الفن أبرزهم أحمد صيام، ودنيا عبد العزيز، ورشوان توفيق، ومحمود فتحي، وفاطمة عادل، والمسرحية من تأليف سامح عثمان، وإخراج ياسر صادق، وتدور أحداثها في إطار كوميدي حول الحب وتأثيره على الأشخاص والعلاقات التي تربطهم بين بعضهم البعض.

يذكر أن دنيا عبد العزيز شاركت مؤخرا فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، خلال بحكاية بعنوان "ما تيجى يا مليجى"، وهي من بطولة محمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ومحمود حجازى، وهبة عبد الغني.
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الكلمات المفتاحية

مها أحمد فن الفجر الفني أخبار الفن

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