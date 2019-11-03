Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:02 م
Advertisements
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علي نبوي
Advertisements
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، ومالك نادي بيراميدز وصوله إلى مصر.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"وصلت مصر جو رائع وجميل جداً ... تنصحوني اتفسح فين ؟".


وكان آل الشيخ قد تحدث في وقت سابق عن اقتراب زيارته إلى مصر لزيارة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي خضع لعملية حقن في الظهر.

وقد أعلن سابقاً تركي آل الشيخ ، إنه سيزور رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ليطمئن عليه قريبا.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ردا على الإعلامي أحمد عفيفي، المتحدث السابق لنادي بيراميدز، أنه "لن يدعم إلا الفريق الذي يشجعه"، موضحا أنه يشجع في مصر النادي الأهلي.

وأضاف أنه "حينما زار ناد في مصر غير الأهلي كان بصفته وزيرا سعوديا ورئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم".

وعن دعمه لأندية أخرى في مصر غير الأهلي، رد آل الشيخ على عفيفي وقال "أني مش جمعية خيرية يا أخي الكريم أو حد ممكن يفرض علي أقدم أو لا أقدم"

وأضاف: سأزور الكابتن الخطيب قريباً لأطمئن عليه لو حابب تزعل زيادة

كان عفيفي قد نشر فيديو عبر صفحته الرسمية ينتقد ما وصفه بإعلان "آل الشيخ" عودته لدعم النادي الأهلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وصول تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ ومؤمن زكريا الخطيب وتركي ال الشيخ الاهلي اداره الاهلي

أخبار تهمك

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 9 ساعات

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد بالفيديو.. إصابة مروعة للاعب ايفرتون في مباراة توتنهام وبكاء سون

منذ 14 دقيقة

عاجل.. مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ يوم

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الطبيب الألماني يصدم الأهلي في إصابة "مدافعه الغائب"

منذ حوالي 9 ساعات

فالفيردي ينشر الهلع في برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

شووت ostora: مشاهدة مباراة بيراميدز بث مباشر yalla shoot يلا شوت i7sry اونلاين ماتش بيراميدو ويانج افريكانز بث مباشر NOW

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ ساعة الا ربع

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يحسم موقف فالفيردي في برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ: "من زمان مشفتش الأهلي كده"

تركي آل الشيخ يسخر من مجلس الأهلي مجدداً (صورة)

تركي آل الشيخ يوجه رسالة شكر لكل من تعامل معهم في مصر (صورة)

عاجل.. نقل ملكية نادي بيراميدز لـ"سالم سعيد الشامسي"

أول رسالة من تركي آل الشيخ لمالك بيراميدز الجديد (صورة)

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه نصيحة لمجلس الأهلي (صورة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:02 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

07:16 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

04:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status