عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر





وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"وصلت مصر جو رائع وجميل جداً ... تنصحوني اتفسح فين ؟".









وكان آل الشيخ قد تحدث في وقت سابق عن اقتراب زيارته إلى مصر لزيارة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي خضع لعملية حقن في الظهر.





وقد أعلن سابقاً تركي آل الشيخ ، إنه سيزور رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ليطمئن عليه قريبا.





وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ردا على الإعلامي أحمد عفيفي، المتحدث السابق لنادي بيراميدز، أنه "لن يدعم إلا الفريق الذي يشجعه"، موضحا أنه يشجع في مصر النادي الأهلي.





وأضاف أنه "حينما زار ناد في مصر غير الأهلي كان بصفته وزيرا سعوديا ورئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم".





وعن دعمه لأندية أخرى في مصر غير الأهلي، رد آل الشيخ على عفيفي وقال "أني مش جمعية خيرية يا أخي الكريم أو حد ممكن يفرض علي أقدم أو لا أقدم"





وأضاف: سأزور الكابتن الخطيب قريباً لأطمئن عليه لو حابب تزعل زيادة





كان عفيفي قد نشر فيديو عبر صفحته الرسمية ينتقد ما وصفه بإعلان "آل الشيخ" عودته لدعم النادي الأهلي.

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، ومالك نادي بيراميدز وصوله إلى مصر.