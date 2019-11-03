القيادة السعودية تهنيء رئيس موزمبيق بإعادة انتخابه لفترة جديدة

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن خالص التهاني لرئيس جمهورية موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.





وجاء ذلك في بيان للملك سلمان قال فيه: "يسرنا بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب جمهورية موزمبيق الصديق المزيد من التقدم والازدهار".





كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.









وقال ولي العهد: "يسعدني بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق".





أعلنت مفوضية الانتخابات في موزمبيق، فوز الرئيس الحالي فيليبي نيوسي بنسبة 73% من عدد الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري في البلاد.



وأشار رئيس مفوضية الانتخابات عبد الكريم نور الدين - خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد - إلى أن أوسوفو مومادي مرشح حزب "المقاومة الوطنية الموزمبيقية" المعارض الرئيسي في البلاد حصل على 21.88 % من نسبة الأصوات.







