إبراهيم ربيع: أردوغان تم تجنيده عضوا في جماعة الإخوان على يد هذا الشخص (فيديو)

علق إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، على اعتراف الإخواني الهارب ياسر العمدة على حصول مذيعي الجماعة الإرهابية على الجنسية التركية مجانًا قائلًا: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عضوا في الجماعة، وتربي على يد القيادي الإخواني الماسوني يوسف ندا، المسئول عن التواصل مع المخابرات الأمريكية والإنجليزية".



وأضاف "ربيع" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن تنظيم الإخوان الهدف منه فصل الشعب عن الوطن، وأن يجعل المواطن كائن لا ينتمي لأحد، موضحًا: "الديانة والجنسية الإخوانية هي الوطن بالنسبة للأعضاء الإخوان".



وأشار إلى أن الإخوان حصلوا على الجنسية "الأردوغانية" وليس التركية؛ لأن الشعب التركي يرفض ذلك، لافتا إلى أنه منذ تولي "أردوغان" عمدة اسطنبول جعل المدينة مركز إدارة التنظيم الدولي للإخوان.

