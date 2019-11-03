Advertisements
Advertisements
Advertisements

إبراهيم ربيع: أردوغان تم تجنيده عضوا في جماعة الإخوان على يد هذا الشخص (فيديو)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:56 م
Advertisements
إبراهيم ربيع
إبراهيم ربيع
داليا الحسين
Advertisements
علق إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، على اعتراف الإخواني الهارب ياسر العمدة على حصول مذيعي الجماعة الإرهابية على الجنسية التركية مجانًا قائلًا: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عضوا في الجماعة، وتربي على يد القيادي الإخواني الماسوني يوسف ندا، المسئول عن التواصل مع المخابرات الأمريكية والإنجليزية".

وأضاف "ربيع" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن تنظيم الإخوان الهدف منه فصل الشعب عن الوطن، وأن يجعل المواطن كائن لا ينتمي لأحد، موضحًا: "الديانة والجنسية الإخوانية هي الوطن بالنسبة للأعضاء الإخوان".

وأشار إلى أن الإخوان حصلوا على الجنسية "الأردوغانية" وليس التركية؛ لأن الشعب التركي يرفض ذلك، لافتا إلى أنه منذ تولي "أردوغان" عمدة اسطنبول جعل المدينة مركز إدارة التنظيم الدولي للإخوان.
Advertisements

أخبار تهمك

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 5 ساعات

لفتح باب التسويات للموظفين.. "قوى عاملة البرلمان" تقرر تعديل قانون الخدمة المدنية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

كلوب يهدد محمد صلاح بسبب السوشيال ميديا

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ حوالي 19 ساعة

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ حوالي 20 ساعة

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 22 ساعة

فيديو فضيحة من داخل قمرة قيادة طائرة روسية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الطبيب الألماني يصدم الأهلي في إصابة "مدافعه الغائب"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:40 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

04:49 م

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

01:53 م

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

08:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status