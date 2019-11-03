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ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:51 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بقصر الصافرية ، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والوفد المرافق وذلك تلبية لدعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ونقل سموه لجلالته تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.

وقد رحب جلالة الملك حمد بن عيسى بسموه, منوها بالعلاقات الاخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.

كما حمل جلالته سموه تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين ، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين ظافر بن إبراهيم عسيري.

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الكلمات المفتاحية

ملك البحرين الأمير تركي بن محمد بن فهد استقبال ابرا

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