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البابا تواضروس يلتقي شباب الحرفيين لمنطقة جنوب القاهرة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:51 م
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البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
حازم رفعت
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يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الاحد، شباب الحرفيين من قطاع جنوب القاهرة، والذي يضم ايبارشيتي حلوان والمعادي، إلى جانب قطاع كنائس مصر القديمة، وذلك في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء مساء اليوم، أصحاب النيافة الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات ومن المنتظر أن يشارك فيه ما يزيد عن ١٢٠٠ من الشباب والشابات من الحرفيين.

ويعد هذا هو اللقاء الثاني لقداسة البابا مع قطاع الشباب بجنوب القاهرة حيث التقى قداسته مع شباب قطاع جنوب القاهرة في شهر يناير من العام الجاري.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تستعد لبدء صوم الميلاد المجيد، في 25 نوفمبر الجاري، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن اللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.
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