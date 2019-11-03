"ابو شعر" تتألق في المهرجان الدولي للموسيقى الصوفية



وأنشدت الفرقه مجموعة من أبرز أغانيها، مثل بحبك وبريدك ويا سعد قوم وجل الذي سواك، كما أنشدت الفرقه باللهجه التونسيه تكريما منها للشعب التونسي الجميل الذي يتمتع بذوقه الفني وحسه الراقي.



وأبدت الفرقه امتنانها وسعادتها بمحبة الشعب التونسي لفرقه الاخوة ابوشعر كما ابدت شكرها لهذا الاستقبال الجماهيري الكبير.تأسيس فرقة الإخوة أبو شعر





تألقت فرقة "أبو شعر" للإنشاد الديني في ليلة غنائية دينية، وذلك في مدينة توزر بجنوب تونس، في أجواء تملؤها الروحانيات والحب والسلام، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الدولي للموسيقى الصوفية في دورته الرابعة، والتي حملت عنوان "روحانيات وصال"، بمشاركة مجموعة من الفرق من جميع أنحاء العالم.فرقة أبو شعر تعتبر من أكبر فرق الإنشاد وأقدمها علي الساحة فرقة جمعت بين الأصالة والحداثه حافظت فيها علي مدار السنوات علي روح الأنشاد الديني وتركت بصمة فنية كبيرة في هذا المجال وأستطاعت أن تنافس وتتصدر كبار الفرق العالمية في الإنشاد.الحفل كان بحضور اكبر الشخصيات السياسية والفنية والمجتمعية وعدد هائل من المحبين من مشارق البلاد ومغاربها ومن المغرب والجزائر واستقبل أهل مدينة توزر الأخوة ابو شعر استقبالا كبيرًا بأجواء سادت فيها المحبة الكبيرة التي غمر بها الشعب التونسي فرقة ابو شعر الاستقبال الجماهيري الكبير لحفل الأخوه في المهرجان.وتفاعل الجمهور داخل الحفل تفاعلا كبيرًا مع إنشاد الأخوه ابوشعر وكان الشيء اللافت للنظر حفظ الشعب التونسي لجميع أعمال الأخوه ابوشعر والذين كانوا يرددونها عن ظهر قلب مع الفرقه أثناء الحفل.