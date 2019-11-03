كلوب يهدد محمد صلاح بسبب السوشيال ميديا

أشارت بعض التقارير الصحفية اليوم، إلى أن هناك جلسة جمعت بين الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، والمصري محمد صلاح نجم الفريق، بسبب مستوى الأخير بالمباريات الماضية.



وحرص كلوب، على توجيه بعض النصائح للاعبه الدولي من أجل استعادة مستواه المعروف، بعدما تراجع مستواه منذ بداية الموسم الجاري.



وأضافت الصحف، إلى أن كلوب قام بتحذير اللاعب من الانسياق والانشغال بمواقع السوشيال ميديا، والتي قد تخرجه عن مستواه المعروف.



وظهر صلاح، هذا الموسم رفقة فريقه متراجع المستوى، بالإضافة إلى تعرضه لكثرة الإصابات والتي غاب بسببها عن مباراة الديربي ضد مانشستر يونايتد بالجولة التاسعة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



وابتعد صلاح بشكل كبير عن المنافسة على لقب هداف البريميرليج، بعدما أحرز 5 أهداف فقط بعد مرور 11 جولة من المسابقة.



وتوج صلاح، خلال الموسميين الماضيين بلقب هداف الدوري الإنجليزي، إلا أن هذا الموسم قد يبتعد بشكل كبير عن المنافسة في حالة عد لحاقه بركب المتصدرين حدول الترتيب.