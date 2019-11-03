برلنتي فؤاد تكشف "للفجر الفنى" عن دورها في "عبد الموجود على الدون لود"

تستعد برلنتى فؤاد، للعرض المباشر أمام الجمهور لمسرحية "عبد الموجود على الدونلود"، المقرر عرضها يوم 21 من الشهر المقبل، على مسرح رومانس.



ووقالت فؤاد، في تصريخ خاص " للفجر الفنى "، إنها تجسد شخصية بنت من الريف بطريقة غير المعتاد عليها.





وأضافت "فؤاد"، أن هذه أول مرة تقف على خشبة المسرح بعد تخرجها من ورشة المهن التمثلية تحت إشراف النجم "أشرف زكى".



أحداث المسرحية



تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي، تناقش من خلالها بعض القضايا الطارئة على المجتمع والعواقب الوخيمة التى حلت به بسبب تطور وسائل التواصل الاجتماعي، وارتباطه، والنتائج التي ترتبت على الانتشار الواسع فى حياتنا الشخصية،وتفكك الأسر.



شارك فى بطولة المسرحيه علاء مرسي وأحمد سلامة والمطرب سمسم شهاب ومروة اللبنانيه وبرلنتي فؤاد والماسة والفنانة الكبيرة منى السعيد ديكور أحمد عبد العزيز والألحان صالح أبو الدهب، ومن إخراج حسام الدين صلاح وتأليف أيمن العوضى، وإنتاج شركة جيباره.



الجدير بالذكر أن "برلنتى" استطاعت من خلال تقدمم العديد من الأفلام الروائية القصيرة التى حصدت على العديد من الجوائز من قبل الدولة.