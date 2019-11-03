مصطفى شعبان يشيد بأخلاق الشيخ الشعراوي





علق أحد المتابعين عليه قائلا : "‏‎والله أكتر فنان محترم هو الناس بتحبك من قليل، ربنا يجعلك رمز للشباب، مصطفى شعبان رمز لأي شاب".



على صعيد آخر قدم الفنان مصطفى شعبان العديد من الأفلام الناجحة أبرزها، "الوتر"، و"كود 36"، و"فتح عينيك"، و"أحلام عمرنا"، و"النعامة والطاووس"، و"خلي الدماغ صاحي"، و"سكوت حنصور"، و"إتفرج يا سلام"، و"الشرف"، و"فتاة من إسرائيل"، و"القبطان".



شارك الفنان مصطفى شعبان في العديد من المسلسلات منها، "اللهم إني صايم"، و"عائلة الحاج متولي"، و"نسيم الروح"، و"العميل 1001"، و"مزاج الخير"، و"الزوجة الرابعة"، و"دكتور أمراض نسا"، و"مولانا العاشق"، و"أبو البنات"، و"أيوب"، و"أبو جبل".



اللهم احسن خلقنا و هذب ألسنتنا و ارحم جهلنا و أعفو و تجاوز عن أخطاءنا ، و اجمعنا على المحبه و الطاعه و التسامح . #الشعراوي_رمز_مصر — Mostafa Shaban (@MostafaShaban) November 3, 2019

نشر الفنان مصطفى شعبان تغريدة عبر حسابه الشخصي، على موقع "تويتر"، أشاد من خلالها بأخلاق فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي، وذلك دافعا عنه ضد ما انتشر مؤخرا من اتهامات ضده.غرد الفنان مصطفى شعبان قائلا: "‏اللهم أحسن خلقنا وهذب ألسنتنا وأرحم جهلنا، واعفو وتجاوز عن أخطائنا، وأجمعنا على المحبة والطاعة و التسامح".