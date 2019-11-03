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مصطفى شعبان يشيد بأخلاق الشيخ الشعراوي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:42 م
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مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
روان هيثم محمد
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نشر الفنان مصطفى شعبان تغريدة عبر حسابه الشخصي، على موقع "تويتر"، أشاد من خلالها بأخلاق فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي، وذلك دافعا عنه ضد ما انتشر مؤخرا من اتهامات ضده.

غرد الفنان مصطفى شعبان قائلا: "‏اللهم أحسن خلقنا وهذب ألسنتنا وأرحم جهلنا، واعفو وتجاوز عن أخطائنا، وأجمعنا على المحبة والطاعة و التسامح".

علق أحد المتابعين عليه قائلا : "‏‎والله أكتر فنان محترم هو الناس بتحبك من قليل، ربنا يجعلك رمز للشباب، مصطفى شعبان رمز لأي شاب".

على صعيد آخر قدم الفنان مصطفى شعبان العديد من الأفلام الناجحة أبرزها، "الوتر"، و"كود 36"، و"فتح عينيك"، و"أحلام عمرنا"، و"النعامة والطاووس"، و"خلي الدماغ صاحي"، و"سكوت حنصور"، و"إتفرج يا سلام"، و"الشرف"، و"فتاة من إسرائيل"، و"القبطان".

شارك الفنان مصطفى شعبان في العديد من المسلسلات منها، "اللهم إني صايم"، و"عائلة الحاج متولي"، و"نسيم الروح"، و"العميل 1001"، و"مزاج الخير"، و"الزوجة الرابعة"، و"دكتور أمراض نسا"، و"مولانا العاشق"، و"أبو البنات"، و"أيوب"، و"أبو جبل".
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الكلمات المفتاحية

مصطفى شعبان محمد متولى الشعراوى اليلة اسما منير والشعراوي

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