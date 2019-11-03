Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرئاسة: المرحلة التجريبية للتأمين الصحي تطبق بنجاح كبير

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:37 م
Advertisements
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
أمنية فوزي
Advertisements
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جهود الدولة كبيرة جدًا في مجال الصحة، لافتًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي تحدي كبير لأي دولة في العالم، حتى الدول المتقدمة.

وأشار "راضي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي في الدول المتقدمة مر بمراحل متعددة واستغرق سنوات طويلة، ومر بتحديات كبيرة.

وأضاف المتحدث الرئسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم؛ بورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس، والإسماعيلية، والأقصر وأسوان، وبدأت في بورسعيد أولًا، وتطبق في مرحلتها التجريبية حاليًا بنجاح كبير، ومراقبة كبيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رئاسة الجمهورية توك شو السفير بسام راضي التأمين الصحي

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ حوالي 19 ساعة

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

منذ حوالي 20 ساعة

كلوب يهدد محمد صلاح بسبب السوشيال ميديا

منذ 36 دقيقة

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الطبيب الألماني يصدم الأهلي في إصابة "مدافعه الغائب"

منذ حوالي 8 ساعات

فيديو فضيحة من داخل قمرة قيادة طائرة روسية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 8 ساعات

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ يومين

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد أمر "السيسي".. كل ما تريد معرفته عن المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل

"الرئاسة": برنامج التأمين الصحي من الملفات الرئيسية الفترة المقبلة (فيديو)

"المؤتمر" يشيد بتدخل الرئيس لبدء تنفيذ قانون التأمين الصحي

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن منظومة التأمين الصحي الجديدة

أبرز أخبار التوك شو الاثنين 1-7-2019

"التأمين الصحي": المنظومة الجديدة فخر لجميع الأطباء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:40 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

04:49 م

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

01:53 م

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

08:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status