الرئاسة: المرحلة التجريبية للتأمين الصحي تطبق بنجاح كبير

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جهود الدولة كبيرة جدًا في مجال الصحة، لافتًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي تحدي كبير لأي دولة في العالم، حتى الدول المتقدمة.



وأشار "راضي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي في الدول المتقدمة مر بمراحل متعددة واستغرق سنوات طويلة، ومر بتحديات كبيرة.



وأضاف المتحدث الرئسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم؛ بورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس، والإسماعيلية، والأقصر وأسوان، وبدأت في بورسعيد أولًا، وتطبق في مرحلتها التجريبية حاليًا بنجاح كبير، ومراقبة كبيرة.

