خلال ساعات.. الاتحاد يعلن رسميا عن مدربه الجديد





أشارت تقارير صحفية، إلى تعاقد إدارة نادي الاتحاد مع مدرب أجنبي جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا للتشيلي لويس سييرا.





وكشفت صحيفة "عكاظ"، أن المدرب الهولندي هنك تين كات، اتفق مع إدارة نادي الاتحاد على تولي المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على أن يتم الإعلان رسميا عقب وصوله إلى مدينة جدة خلال ساعات.



يذكر أن هنك تين كات، تولى قيادة فريق برشلونة الإسباني، خلال الفترة من 2003 إلى 2006، وساهم في تتويجه بدوري أبطال أوروبا.



كما تولى المهام الفنية لفريق أياكس أمستردام، حتى توج ببطولة كأس هولندا موسم 2006/2007، إلى جانب فوزه بالسوبر الهولندي مرتين خلال نفس العام.



ويمتلك هنك تين كات سمعة طيبة على الصعيد العربي، حيث سبق له قيادة فريق الجزيرة الإماراتي للتتويج ببطولة الدوري الإماراتي، إلى جانب إحتلاله المركز الرابع في كأس العالم للأندية، وتأهل بهم لدوري أبطال آسيا، في موسم 2016-2017.





ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 9 نقاط.

