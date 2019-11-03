Advertisements
Advertisements
Advertisements

خلال ساعات.. الاتحاد يعلن رسميا عن مدربه الجديد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:34 م
Advertisements
فريق الاتحاد
فريق الاتحاد
أميرة فطيم
Advertisements


أشارت تقارير صحفية، إلى تعاقد إدارة نادي الاتحاد مع مدرب أجنبي جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا للتشيلي لويس سييرا.


وكشفت صحيفة "عكاظ"، أن المدرب الهولندي هنك تين كات، اتفق مع إدارة نادي الاتحاد على تولي المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على أن يتم الإعلان رسميا عقب وصوله إلى مدينة جدة خلال ساعات.

يذكر أن هنك تين كات، تولى قيادة فريق برشلونة الإسباني، خلال الفترة من 2003 إلى 2006، وساهم في تتويجه بدوري أبطال أوروبا.

كما تولى المهام الفنية لفريق أياكس أمستردام، حتى توج ببطولة كأس هولندا موسم 2006/2007، إلى جانب فوزه بالسوبر الهولندي مرتين خلال نفس العام.

ويمتلك هنك تين كات سمعة طيبة على الصعيد العربي، حيث سبق له قيادة فريق الجزيرة الإماراتي للتتويج ببطولة الدوري الإماراتي، إلى جانب إحتلاله المركز الرابع في كأس العالم للأندية، وتأهل بهم لدوري أبطال آسيا، في موسم 2016-2017.


ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 9 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدرب الاتحاد الجديد مجلس الاتحاد الدولي فريق الاتحاد سييرا

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

أسما شريف منير تبكي على الهواء: 'طلعوا صور لأبويا'

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الطبيب الألماني يصدم الأهلي في إصابة "مدافعه الغائب"

منذ حوالي 6 ساعات

لفتح باب التسويات للموظفين.. "قوى عاملة البرلمان" تقرر تعديل قانون الخدمة المدنية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الموسيقيين" تقرر وقف محمد الشرنوبي

منذ ساعة الا ربع

فيديو فضيحة من داخل قمرة قيادة طائرة روسية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

منذ حوالي 19 ساعة

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ حوالي 19 ساعة

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

منذ أقل من ساعة

زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 4 ساعات

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الخطوة الأولى من حسام البدري بعد قيادة المنتخب

الإطاحة تقترب.. خطوة واحدة تفصل رحيل "سييرا" عن الاتحاد

نجوم اتحاد جدة يتمسكون بمدربهم

عاجل - موعد إعلان الأهلي عن مدربه الجديد

إختبار أخير يحدد مصير "سييرا" مع الاتحاد

عاجل.. اتحاد جدة يقيل "سييرا" خلال ساعات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:02 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

01:53 م

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

08:56 م

زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status