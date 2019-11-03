سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 3/11/2019 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 3/11/2019 في البنوك المصرية





تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك المصرية ومن أبرزها بنك قناة السويس، وذلك في إطار تراجعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك الخاصة والحكومية خلال الفترة الراهنة.





ونُقدم لكم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية:-





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك:-





- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي المصري نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.





- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.





- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.





- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك القاهرة نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.





- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.





- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي cib نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.





- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.





- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك عودة نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.





- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.





- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.





تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد





انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس إلى مستوى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وظل سعر الدولار مستقرا في بنكي البركة، وكريدي أجريكول عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع، واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.





توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة القادمة

هناك احتمالية في استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حتى نهاية العام الجاري عند نفس معدلاته الحالية، مرجعة السبب في تراجعات الدولار إلى ضعف الأقبال على العملة الأمريكية وتوافرها بالقطاع المصرفي ومحلات الصرافة، فضلا عن طرح مصر سندات دولارية بالخارج مما يدعم ارتفاعات الجنيه.





ومن المُقرر، أن يقوم البنك البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل خلال نوفمبر الجاري، تيمنًا بقرار الفيدرالي الامريكي بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية مما يدعم تراجعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.



