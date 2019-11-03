Advertisements
Advertisements
Advertisements

منتخب غانا الأولمبي يحدد موعد وصوله القاهرة للمشاركة في أمم إفريقيا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:31 م
Advertisements
منتخب غانا الاوليمبي
منتخب غانا الاوليمبي
محمد جمال
Advertisements

حدد منتخب غانا الأولمبي موعد وصوله للقاهرة، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

 

منتخب غانا الأولمبي يحدد موعد وصوله القاهرة للمشاركة في أمم إفريقيا


وقرر منتخب البلاك ستارز التواجد يوم الاثنين بالقاهرة، وتضم بعثة منتخب غانا 21 لاعبًا وقع عليهم اختيار إبراهيم تانكو المدير الفنى للفريق للمشاركة فى البطولة التي تنطلق الجمعة المقبلة بمباراة مصر ومالى في المجموعة الأولى التى تضم أيضا غانا والكاميرون.

 

قائمة منتخب غانا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

 

حراسة المرمى: كوامي باه، ريتشموند اي، إبراهيم دونالد.

 

الدفاع: كينجسلى فوبى، إدوارد ساربونج، إيمانويل كودجو، فوسيني زكريا، حبيب محمد، ويليام دينكي.

 

الوسط: إيفانز أوسي أوسو، ياو يبواه، مايكل أجبيكبورنو، إيمانويل لوموتي، صامويل أوبينج جيابا، سيمون زيبو.

 

الهجوم: روبابا منسياه، فرانك أرهين، روبن بولي، نور الدين عبد العزيز، إيفانز منساه، أوسو كوابينا.

 

ويفتقد منتخب غانا في البطولة العديد من العناصر الأساسية لعدم موافقة أنديتهم على المشاركة فى أمم أفريقيا مثل دودا محمد ومجيد أشيميرو وجدعون منساه وعثمان بوكاري وجوزيف بينتسيل وبرنارد تيكبيتي وإسحاق توم.

 

ويتواجد منتخب غانا في المجموعة الأولى مع مصر ومالي والكاميرون، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات زامبيا ونيجيريا حامل اللقب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

 

ومن المقرر أن يعسكر منتخب غانا في أحد فنادق القاهرة على أن يؤدي تدريباته بملعب السكة الحديد خلال البطولة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب غانا الاوليمبي رياضة المالي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة ابرا

أخبار تهمك

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 21 ساعة

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الطبيب الألماني يصدم الأهلي في إصابة "مدافعه الغائب"

منذ حوالي 6 ساعات

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

منذ أقل من ساعة

زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الموسيقيين" تقرر وقف محمد الشرنوبي

منذ ساعة الا ربع

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 4 ساعات

أسما شريف منير تبكي على الهواء: 'طلعوا صور لأبويا'

منذ حوالي 8 ساعات

فيديو فضيحة من داخل قمرة قيادة طائرة روسية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

لفتح باب التسويات للموظفين.. "قوى عاملة البرلمان" تقرر تعديل قانون الخدمة المدنية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:02 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

01:53 م

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

08:56 م

زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status