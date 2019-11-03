حدد منتخب غانا الأولمبي موعد وصوله للقاهرة، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

منتخب غانا الأولمبي يحدد موعد وصوله القاهرة للمشاركة في أمم إفريقيا





وقرر منتخب البلاك ستارز التواجد يوم الاثنين بالقاهرة، وتضم بعثة منتخب غانا 21 لاعبًا وقع عليهم اختيار إبراهيم تانكو المدير الفنى للفريق للمشاركة فى البطولة التي تنطلق الجمعة المقبلة بمباراة مصر ومالى في المجموعة الأولى التى تضم أيضا غانا والكاميرون.

قائمة منتخب غانا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

حراسة المرمى: كوامي باه، ريتشموند اي، إبراهيم دونالد.

الدفاع: كينجسلى فوبى، إدوارد ساربونج، إيمانويل كودجو، فوسيني زكريا، حبيب محمد، ويليام دينكي.

الوسط: إيفانز أوسي أوسو، ياو يبواه، مايكل أجبيكبورنو، إيمانويل لوموتي، صامويل أوبينج جيابا، سيمون زيبو.

الهجوم: روبابا منسياه، فرانك أرهين، روبن بولي، نور الدين عبد العزيز، إيفانز منساه، أوسو كوابينا.

ويفتقد منتخب غانا في البطولة العديد من العناصر الأساسية لعدم موافقة أنديتهم على المشاركة فى أمم أفريقيا مثل دودا محمد ومجيد أشيميرو وجدعون منساه وعثمان بوكاري وجوزيف بينتسيل وبرنارد تيكبيتي وإسحاق توم.

ويتواجد منتخب غانا في المجموعة الأولى مع مصر ومالي والكاميرون، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات زامبيا ونيجيريا حامل اللقب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يعسكر منتخب غانا في أحد فنادق القاهرة على أن يؤدي تدريباته بملعب السكة الحديد خلال البطولة.