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القوات اليمينة تحبط تسلل لميليشيات الحوثيين بالحديدة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:54 م
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القوات اليمنية المشتركة
القوات اليمنية المشتركة
وكالات
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أعلنت القوات المشتركة للجيش اليمني، مساء اليوم الأحد، أنها أحبطت محاولة تسلل فاشلة نفذتها ميليشيات "الحوثيين" الانقلابية، على مواقعها شرق مدينة الدريهمي في الحديدة، غرب اليمن.

وأشار الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي، إلى أن ميليشيات الحوثي قامت منذ منتصف ليل السبت، بمهاجمة مواقع القوات المشتركة مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقناصة، وبعد ذلك قامت بدفع مجموعة من عناصرها للقيام بمحاولات تسلل إلى مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي.

كما أكد الإعلام العسكري على، أن القوات المشتركة أفشلت محاولات تسلل الميليشيات بعد رصد تحركاتهم بدقة.

هذا واستهدفت جماعة "الحوثيين" مواقع القوات المشتركة، بمحافظة الحديدة، غرب البلاد، ضمن انتهاكات يومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

وقال مصدر عسكري، إن الميليشيا الحوثية استهدفت مواقع المقاومة المشتركة، في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، مستخدمة الأسلحة المتوسطة.

وأشار إلى أن عناصر ميليشيا الحوثي، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع القوات المشتركة في الجبلية، في مؤشر صريح على استمرارها برفض الهدنة الأممية.

وكانت القوات المشتركة اتهمت ميليشيات الحوثي، باستحداث 19 خندقاً داخل مدينة الحديدة، معظمها على مقربة من نقاط مراقبة وقف إطلاق النار، والتي تم تثبيتها بإشراف رئيس البعثة الأممية الجنرال الهندي أباهيجيت جوها الشهر الماضي، ولم يمضِ عليها أكثر من عشرة أيام، واعتبرت ذلك "خرقا صارخا لكل الاتفاقيات والتفاهمات بشأن انسحابها من مدينة وموانئ الحديدة وفقاً لاتفاق ستوكهولم".

القوات المسلحة اليمنية
هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.

تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.
تحالف عربي
وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.

عملية السهم الذهبي
بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.

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الكلمات المفتاحية

حوثي اليمينة اليمن القوات اليمينة القوات الحديدة

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