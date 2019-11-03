"أرامكو" تمنع أسعار النفط من القفز إلى 130 دولارا

قال ر ئيس مجلس إدارة أرامكو، ياسر الرميان، إنه لولا سرعة استجابة الشركة في التعامل مع الهجوم الإرهابي على معملي: بقيق وخريص، لقفزت أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى 130 دولارًا، لكون الهجمات كانت ستوقع العالم في ركود كبير لولا استجابتنا السريعة.





كشف صندوق النقد الدولي، عن الطرف المستفيد من ارتفاع أسعار النفط بطريقة خرافية، حيث أكد الصندوق أنَّ «إيران ستحتاج إلى بيع نفطها المحلي بسعر 194.6 دولار للبرميل، حتى تحقيق التوازن في ميزانيتها خلال العام المقبل»، وأنه «من المتوقع أن تسجل إيران عجزًا ماليًا بنسبة 4.5% هذا العام و5.1% في العام المقبل».



