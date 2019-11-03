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أفكار لهدايا عيد الحب

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:59 م
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هدايا عيد الحب
هدايا عيد الحب
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ينتظر كل من المتحابين مناسبة عيد الحب أو كما يقال عنه "عيد العشاق" للتعبير عن مدي الحب الذي بداخلة للطرف الآخر، في محاولة لإسعادة والحفاظ على نفس المشاعر الجميلة ودرجة حبهم، كما أن عيد الحب يأتي مرة واحدة في السنة، لذلك يجب استغلال هذه الفرصة لإظهار حبك لشريك حياتك هذا يكون من خلال هدية أو حتي مجموعة كلمات، ولا تقدر الهدية بثمنها ولا يجب أن يكون سعرها مبالغ فيه فهي تقدر بهاديها. 

ويذكر أن عيد الحب لا ينحصر على حب الرجل للمرأة فحسب ولكنه يشمل الأم الأخت الصديق، فيمكن للأخت أن تهادي أختها وللصديق أن يهادي صديقه.

هدايا يمكن أن يهديها الرجل لحبيبتة أو خطيبته أو زوجته أو أمه أو حتي أخته، منها:

- دمية صغيرة على هيئة دب صغير باللون الأحمر أو الأبيض.
- قلادة مصنوعة من الذهب او الفضة على عدة أشكال ولكن أفضلها شكل القلب.
- مجموعة من الحلقان على هيئة قلب.
- مجموعة مميزة من مستلزمات الحمام في صندوق خشبي او كرتوني.
- صندوق كارتوني يحتوي على مستحضرات التجميل.
- تورتة مكتوب عليها كلمة أحبك بالعربية، أو I LOVE YOU بالإنجليزية.
- مجموعة رائعة من أحمر الشفاه.
- أسورة مصنوعة من الذهب الأبيض تزينها قلوب صغيرة.
- فرشاة أسنان كهربائية.
- شال من الصوف أو الفرو.
- مجموعة من الشوكلا.
- باقة ورد .
- ساعة يد.
- مسند ضوئي بداخل العرفة.
- عطر فاخر.
- أطقم للعناية بالبشرة.
- حقيبة أنيقة وحذائها.
- شموع معطرة واكسسوارات خفيفة.

أفكار يمكن أن تستعين بها المرأة لتهدي بها حبيبها أو خطيبها أو والدها، منها:-

- صندوق خشبي يحتوي علي ادوات الحلاقة اللازمة 
- ربطة عنق أنيقة ومميزة ودبابيس البدلة.
- كريم حلاقة من الأنواع الجيدة الطبيعية.
- أطقم للعناية بالبشرة.
- حجز جلسة في الاسبا الرجالي كي يتمتع بمساج جيد.
- جاكيت رياضي.
- فرشاة أسنان كهربائية.
- مجموعة الرياضة، وهي عبارة عن حقيبة وصابون الاستحمام ومنشفة ومزيل العرق.
- مجموعة المسافر وهي عبارة عن حقيبة وعدة الحلاقة السريعة وفرشاة الأسنان.
- محفظة جلدية مميزة للنقود.
- ساعة يد.
- عطر فاخر.
- حذاء رياضي.

وعلاوة علي ذلك، هناك هدايا تتميز بثمنها الباهظ مغالتها، كالآتي:-

- حجز خاص لتناول العشاء في مطعم علي ذوق الرجل والمرأة.
- قلادة مصنوعة من الذهب الأبيض الإيطالي بالإضافة إلى قلب حب ، هذا فيما يخص الهدية النسائية.
- علبة شوكولاتة ولمنها فاخرة من أغلى الأنواع.
- خاتم خطبة مصنوع من الذهب الأبيض ، هذا فيما يخص الهدية النسائية.
- تذاكر سفر.
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