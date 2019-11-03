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عاجل.. "الموسيقيين" تقرر وقف محمد الشرنوبي
الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:01 م
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الفجر الفني
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قررت نقابة المهن الموسيقية، بقيادة الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ.
ومن المعروف أنه يوجد نزاع كان مطروحا أمام النقابة منذ عدة أشهر وقد اشتكت المنتجة سارة الطباخ المطرب الشاب لعدم التزامه لتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما ونظرة النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه.
وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما وخلصت النقابة إلي القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.
وكانت المنتجة سارة الطباخ، أصدرت بيان تحذيري ضد الفنان محمد الشرنوبي.
وحذرت الدكتورة سارة الطباخ، شركات الإنتاج الفني والإعلاني والإعلامي من التعامل مع محمد الشرنوبي إلا من خلال شركتها، بعد أن علمت بوجود مفاوضات من بعض شركات الإنتاج معه، وأنها ترحب بأي جهة ترغب في التعاقد مع الفنان من خلال شركتها "إيرث برودكشن".
وكانت المنتجة سارة الطباخ، وقعت مؤخرًا عقدًا مع الفنان تامر عاشور لإنتاج وإدارة أعماله الفنية، تعاقد سارة الطباخ مع تامر عاشور لم يكن التعاون الأول بعد الشرنوبى، فقد سبقه الفنان الشاب حازم ايهاب، ومن المنتظر أن تعلن خلال الفترة المقبلة عن أكثر من اسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفنى.
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