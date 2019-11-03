عاجل.. "الموسيقيين" تقرر وقف محمد الشرنوبي

قررت نقابة المهن الموسيقية، بقيادة الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ.









ومن المعروف أنه يوجد نزاع كان مطروحا أمام النقابة منذ عدة أشهر وقد اشتكت المنتجة سارة الطباخ المطرب الشاب لعدم التزامه لتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما ونظرة النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه.





وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما وخلصت النقابة إلي القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.





وكانت المنتجة سارة الطباخ، أصدرت بيان تحذيري ضد الفنان محمد الشرنوبي.