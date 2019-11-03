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عروض كارفور شهر نوفمبر 2019 ومشاركته في بلاك فرايدي 2019
الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:45 م
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عروض كارفور شهر نوفمبر
تحرص سلاسل محلات كارفور على تقديم المزيد من العروض والخصومات على بعض السلع والمنتجات التى تلقي اهتمام المستهلك المصري، حيث تتمتع كارفور بقاعدة كبيرة في السوق المصري وتنتشر فروعها في جميع انحاء الجمهورية بكاقة المراكز التجارية الكبرى، وطرحت سلسلة المحلات مجموعة من العروض والتخفيضات بمناسبة المولد النبوى الشريف وجاءت اهم هذه العروض على النحو التالى:
أهم عروض وخصومات كارفور شهر نوفمبر
تضمن كتالوج عروض كارفور شهر نوفمبر العديد من المنتجات التى شملت الخصومات والعروض اللحوم والدواجن حيث سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعر روستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.
عروض كارفور شهر نوفمبر على الادوات الكهربائية والالكترونيات
تضمنت كتالوج عروض كارفور شهر نوفمبر على الهواتف المحمولة والأدوات الكهربائية المنزلية وغيرها فضلاً عن الخصومات على بعض الاطعمة وغيرها بهدف التسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الأساسية والأدوات المنزلية.
مشاركة كارفور في بلاك فرايدي 2019
من المعروض أن يشارك سلاسل محلات كارفور في عروض وخصومات البلاك فرايدي في مصر كل عام بمجموعة واسعة من الخصومات على عدد كبير من المنتجات والسلع والاجهزة الكهربائية ومن المتوقع ان يشارك كارفور في عروض بلاك فرايدي 2019 خلال العام الجاري والمقرر في أخر جمعة من شهر نوفمبر
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