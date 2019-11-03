عروض كارفور شهر نوفمبر 2019 ومشاركته في بلاك فرايدي 2019

عروض كارفور شهر نوفمبر على الادوات الكهربائية والالكترونيات

تضمنت كتالوج عروض كارفور شهر نوفمبر على الهواتف المحمولة والأدوات الكهربائية المنزلية وغيرها فضلاً عن الخصومات على بعض الاطعمة وغيرها بهدف التسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الأساسية والأدوات المنزلية.





مشاركة كارفور في بلاك فرايدي 2019

من المعروض أن يشارك سلاسل محلات كارفور في عروض وخصومات البلاك فرايدي في مصر كل عام بمجموعة واسعة من الخصومات على عدد كبير من المنتجات والسلع والاجهزة الكهربائية ومن المتوقع ان يشارك كارفور في عروض بلاك فرايدي 2019 خلال العام الجاري والمقرر في أخر جمعة من شهر نوفمبر



