وزير الصناعة: تنمية الصادرات هدف قومي.. ولدينا خطة لتحقيق التنمية المستدامة بافريقيا





كشف المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان مصر ستستضيف خلال الفترة من ٢٠ الى ٢١ نوفمبر الجارى ورشة عمل فنية تحت عنوان " صنع فى افريقيا " تستهدف تعزيز التعاون الصناعى الافريقى من خلال تحقيق التكامل الصناعى بين مصر والدول الافريقية ، وذلك فى اطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء، مشيراً الى انه سيشارك فى هذه الورشة وزراء صناعة ورؤساء اتحادات الصناعة فى عدد من الدول الافريقية.





جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة "التصدير..الرؤية والمعوقات" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، وقد شارك في الجلسة التي ادارها المهندس خالد ابو المكارم كل من كامل الوزير، وزير النقل، وعز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية.





وقال الوزير أن تعزيز وتنمية الصادرات المصرية هدف قومى تسعى الحكومة بكافة أجهزتها لتحقيقه خلال المرحلة الحالية خاصة وأن التصدير يمثل أحد الدعائم الأساسية للناتج القومى لمصر ، مشيرًا فى هذا الصدد إلى ان الصادرات السلعية المصرية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال ال 9 شهور الاولى من عام 2019 بنسبة بلغت 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى ، فضلا عن تراجع قيمة الواردات الامر الذى ساهم فى تحقيق انخفاض فى عجز الميزان التجارى خلال نفس الفترة بقيمة بلغت 669 مليون دولار وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة فى ترشيد الواردات وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة.





وأشار "نصار" إلى أن هناك تنسيق كامل بين الوزارة وكافة الأجهزة الحكومية المعنية ، وذلك للمساهمة فى وضع الرؤى والسياسات الداعمة لتنفيذ خطة الوزارة لتنمية وزيادة الصادرات، وكذا حل أى مشكلات طارئة قد تعوق انسياب وتدفق الصادرات المصرية الى مختلف الأسواق الخارجية.





وأوضح ان الوزارة تنفذ حاليًا استراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية التقليدية وغير التقليدية ، والتى تشمل اسواق دول الكوميسا ودول اتفاقية اغادير والاسواق العربية والاسواق الافريقية من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية بالاضافة الى دول وسط اسيا ودول الاتحاد الاوراسى مشيرا الى ان الوزارة تستهدف وبالتعاون مع الوزارات المعنية تطوير منظومة النقل اللوجستى للاسواق المستهدفة وبصفة خاصة دول غرب افريقيا.





ولفت "نصار" إلى أن 40%من الواردات المصرية مدخلات انتاج ، ولذلك فإن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الامكانات الهائلة المتاحة بوزارة الانتاج الحربى لتصنيع مدخلات انتاج وطنية تفى باحتياجات الصناعة المصرية وتسهم فى سد عجز الميزان التجارى ، مؤكداً فى هذا الإطار على أهمية البرنامج الذى تنفذه الوزارة حاليًا لتعميق التصنيع المحلى والذى يستهدف زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا وبما ينعكس ايجابَا على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.





ونوه "نصار" أنه لا يمكن إغفال دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة وذلك من خلال تحقيق تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، بالإضافة الي التعامل مع التصدير بجدية والعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتجمعات الاقليمية.







