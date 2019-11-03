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وفاة طالب إعدادي بالتهاب رئوي حاد بمدرسة بالعاشر من رمضان

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:26 م
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بوابة الفجر
إسلام علي
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توفي طالب بالصف الثاني الإعدادي، بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، متأثرًا بإصابته بالتهاب رئوي حاد.

ومن جانبه أكدت فاتن فتحي، مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية إن الطالب المتوفي "حازم محمد عبدالغني"، طالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة "فاطمة الزهراء" للتعليم الأساسي بالعاشر من رمضان، مصاب بالتهاب رئوي حاد.

وأضافت أنه يوم الأحد الماضي الطالب تعب بشكل مفاجئ وتم تحويله على مستشفى التامين الصحي، ومنها إلى مستشفى الحميات ولفظ أنفاسه بها.

وأوضحت أن وفاة الطالب ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد بالاتهاب السحائي كما أشاعت مواقع التواصل الاجتماعي.
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الكلمات المفتاحية

العاشر من رمضان التهاب رئوي أخبار مصر

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