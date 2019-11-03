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تفاصيل اجتماع رئيس "إفريقية النواب" مع سفير غينيا الاستوائية بمصر (صور)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:13 م
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اللقاء
اللقاء
إسلام شعراوي - عبداللطيف هيبة
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عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا اليوم الأحد، بالسفير خوسيه أسونو سفير دولة غينيا الاستوائية بمصر، في إطار دعم العلاقات المصرية الأفريقية.

وفى البداية الاجتماع رحب النائب طارق رضوان بالسفير وقدم التهاني على منصبه الجديد سفيرا لدولة غينيا الاستوائية بجمهورية مصر العربية، وأوضح أن مصر على أتم الاستعداد للتعاون مع غينيا الاستوائية بشكل خاص وكل الدول الأفريقية بشكل عام في شتى المجالات البرلمانية والتشريعية والاقتصادية.

من جانبه، أعرب السفير عن سعادته للقاء أعضاء اللجنة بالبرلمان المصرى كأول لقاء له في مصر بعد زيارة وزارة الخارجية، وأكد أن الدول الأفريقية عامة بحاجة للتعاون مع بعضها البعض، وأشار إلى نجاح تجربة اسناد مشروعات في غينيا الاستوائية لشركة المقاولين العرب، لأن التعاون على مستوى المؤسسات والشركات يدعم التعاون على المستوى الدولى.

كما أوضح اهتمامه بالتعاون على المستوى البرلماني بين البلدين وطالب بترتيب زيارة لوفد من برلمان غينيا الاستوائية للبرلمان المصرى لتبادل الأفكار والخبرات.

وتأكيدًا على ذلك أوضح النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، أنه سيتم توجيه دعوة في القريب العاجل.

وقد أوضح السفير أن غينيا الاستوائية مهتمة بالأساس بالاستثمار في مجالى التعليم والصحة لبناء المواطن الغينى، وأنه يأمل أن تساعده الشقيقة مصر في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصحية، وأشار أنه دولته على استعداد لاعداد ملف في هذا الصدد.

من جانبه أكد رضوان أنه سيعمل على ترتيب موعد قريب له مع الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى لأن لها باع طويل في كيفية الحصول على التمويل الدولى في مجال التنمية.

وفى نهاية اللقاء أعرب السفير عن سعادته بهذا اللقاء وأكد أنه سيتم تكرار الزيارات بشكل مستمر لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون ما بين البلدين.
تفاصيل اجتماع رئيس "إفريقية النواب" مع سفير غينيا الاستوائية بمصر (صور)
تفاصيل اجتماع رئيس "إفريقية النواب" مع سفير غينيا الاستوائية بمصر (صور)
تفاصيل اجتماع رئيس "إفريقية النواب" مع سفير غينيا الاستوائية بمصر (صور)
تفاصيل اجتماع رئيس "إفريقية النواب" مع سفير غينيا الاستوائية بمصر (صور)
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الكلمات المفتاحية

النائب طارق رضوان

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