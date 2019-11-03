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"تتشحن في البيت".. الإنتاج الحربي تطمئن المصريين بشأن السيارات الكهربائية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:31 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد اللواء محمد شيرين، وكيل أول وزارة الإنتاج الحربي، أن السيارات التي تعمل بالكهرباء داخل المدن، والتي تعمل الدولة على تعميمها، يمكن شحنها داخل المنزل، ولن تحتاج إلى محطات شحن، معقبا: "وصلة من البيت 220 فولت هتكفيها.. بس ستستغرق وقت طويل".

وأشار "شيرين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن عداد السيارة الملاكي التي تعمل بالكهرباء مزود بإمكانية معرفة الوقت المتبقي على إعادة الشحن، وهناك آلية للشحن السريع، ويستغرق نحو ثلث ساعات.

وأوضح أن مدة شحن الأتوبيس الذي يعمل بالكهرباء تصل إلى 8 ساعات، موضحا أن الدولة تعمل على تزويد محطات الوقود بإمكانية الشحن الكهربائي، فهناك 100 محطة وقود مجهزة بوحدات الشحن الكهربائي الآن.
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الكلمات المفتاحية

السيارات الكهربائية الإنتاج الحربي أخبار مصر

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