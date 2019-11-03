Advertisements
Advertisements
Advertisements

ألبوم "عامل ضجة" لـ هشام عباس اليوم في الأسواق

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:35 م
Advertisements
هشام عباس
هشام عباس
أحمد رمضان متولي
Advertisements

طرحت اليوم شركتا عالم الفن ومزيكا فى الأسواق وعلى اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية الألبوم الجديد للمطرب الفنان هشام عباس  وهو بعنوان "عامل ضجة" والذى يقدم من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات بها العديد من المفاجآت.

 

الألبوم يضم 11 أغنية هم:

 

عامل ضجة.. كلمات أسامة محرز وألحان محمد النادي وتوزيع موسيقى توما

 

خليك هنا.. كلمات محمد جمعه وألحان محمد النادي وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم

 

 شارى بالغالى.. كلمات حسن عطية وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى           توما

 

الفترة اللي فاتت.. كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع

 

اهربي.. كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع

 

حذرتك.. كلمات وألحان عزيز الشافع وتوزيع موسيقى توما

 

أغلى من العين.. كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحي وتوزيع موسيقى توما

 

بيسلم عليك.. كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم

 

أنا تاعب قلبي.. كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب

 

السكة خضرا.. كلمات وائل الغريانى- هشام عباس- وألحان مدين وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب

 

حاجات.. كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هشام عباس عامل ضجة شارى بالغالى أنا تاعب قلبي

أخبار تهمك

عاجل.. الطبيب الألماني يصدم الأهلي في إصابة "مدافعه الغائب"

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

منذ حوالي 16 ساعة

أسما شريف منير تبكي على الهواء: 'طلعوا صور لأبويا'

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو فضيحة من داخل قمرة قيادة طائرة روسية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ أقل من ساعة

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري

منذ أقل من ساعتين

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 3 ساعات

"تريزيجيه" يسجل .. ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد أستون فيلا 2-1 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ يومين

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن إجازة المولد النبوي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

هشام عباس يحيى حفلا غنائيا بأحد المراكب النيلية.. غدا

هشام عباس يحيى حفلا غنائيا فى ختام المهرجان الصيفي الدولي بالإسكندرية

"مزيكا وعالم الفن" يطرحان "حذرتك" للنجم هشام عباس من ألبوم "عامل ضجة"

"إهربي" تعرف على كلمات أغنية هشام عباس الجديدة

هشام عباس "عامل ضجة" اليوم على "مزيكا" و"عالم الفن"

شاهد.. هشام عباس يطرح أغنيته الجديدة "عامل ضجة" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:53 م

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري

12:59 م

فيديو فضيحة من داخل قمرة قيادة طائرة روسية

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status