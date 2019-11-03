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عاجل.. الرئاسة تزف بشرى لموظفي الدولة بشأن الحد الأدنى للأجور

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:24 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية، لمتابعة التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية.

وأضاف "راضي" في بيان اليوم، أن الرئيس اطلع على ما قامت به وزارة المالية لتنفيذ القرار، حيث أوضح وزير المالية أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار عددها 3286 قامت معظمها بتنفيذ رفع الحد الأدنى، مؤكدا أنه سوف تنتهي جميع الجهات المتبقية من إجراءات التنفيذ بنهاية شهر نوفمبر الجاري.

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