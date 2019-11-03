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شوقي غريب يؤجل عودة المنتخب الأوليمبي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:23 م
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شوقي غريب
شوقي غريب
محمد جمال
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قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تأجيل سفر المنتخب للقاهرة استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

وجاء قرار التأجيل من الجهاز الفنى بقيادة شوقي غريب، لمدة 24 ساعة بناء على رغبة الجهاز الفني من أجل فرض مزيد من السرية على التدريبات.

ويخوض المنتخب الأوليمبي تدريبه فى السابعة مساء اليوم باستاد دجلة بالسخنة ، والسفر غداً للقاهرة للمبيت بها و التدرب بالاستاد الرئيسي، إستعدادا لمواجهة منتخب مالي يوم 8 نوفمبر المقبل في إفتتاح البطولة علي ستاد القاهرة الدولى.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا ، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة ال 21 لاعبُا التي ستشارك في البطولة وهم :

حراسة المرمى : عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي

خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمودالجزار ، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، احمد ابوالفتوح، كريم العراقي

خط الوسط : أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر

خط الهجوم : رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي

خط الهجوم : مصطفي محمد، صلاح محسن ، أحمد ياسر ريان


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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر الاوليمبي منتخب مصر مصر شوقي غريب

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