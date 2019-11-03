عاجل.. "النقل": إنشاء خط سكة حديد يربط بين مصر والسودان





قال كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة بصدد إنشاء خط سكك حديد يربط بين مصر و السودان بطول 600 كيلو متر.





وأضاف "الوزير" خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي، إن خط سكك الحديد سيبدأ من مدينة أبو سمبل بمدينة أسوان المصرية وسيصل إلى مدينة ابو حامد السودانية.





وتابع الوزير أن الخط يستهدف نفاذ البضائع المصرية إلى السودان ومنها إلى وسط افريقيا، كما يساعد على نقل المواد الخام من افريقيا إلى مصر.



