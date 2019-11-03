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إليك دليل المتاجر والمولات المشاركة في بلاك فرايدي Black Friday هذا العام

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:16 م
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عروض بلاك فرايدي 2019
عروض بلاك فرايدي 2019
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المتاجر المشاركة في بلاك فرايدي
تنطلق عروض وخصومات بلاك فرايدي خلال شهر نوفمبر الجارى وتحرص الكثير من المتاجر والمحلات الكبرى على المشاركة في فعاليات هذا اليوم بل ويبدأ بعضها طرح العروض وخالصومات قبل الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر بفترة كبيرة لجذب عدد أكبر من المستهلكين وجنى المزيد من الأرباح ولكنهم بحتفظون بالعروض الأقوى لاخر جمعة من شهر نوفمبر والتى تتزامن عالميا مع البلاك فرايدي وننشر من خلال ااتقرير التالى بعض المحلات والمتاجر المشاركة في بلاك فرايدي Black friday خلال عام 2019  .

 المتاجر المشاركة في بلاك فرايدي
 هناك الكثير من المتاجر والعلامات التجارية التى اعتادت المشاركة بقوة في خصومات وعروض البلاك فرايدى والتى تغتح ابوابها للجمهور في هذا اليوم للاستفادة بالخصومات، وجاءت كما يلي:

- Aldo
يختصص هذا المتجر في سلع الشنط والأحذية, وسجل هذا المحل خصومات كبير خلال البلاك فرايدي العام الماضي وصلت إلى بين 30% و 70%.

- أريكا
هو  احد أكبر المتاجر الخاصة بتجارة بالمفروشات، وشارك في عروض البلاك فرايدي العام الماضي.

- Mother care
 يقدم عروض وخصومات كبيرة ملابس للأطفال وهو أحد أشهر محلات الاصفال في مصر

- Veromoda
متجر يقدم العديد من أنواع الملابس, وسيكون العرض مغري بشكل كبير حيث عند شراء مشتريات من المحل بقيمة أكبر من 2000 جنيه, سيحصل العمل على خصم يصل إلى 50%.

- Bath&body works
حيث يقدم هذا المتجر مشتريات للسيدات لمستحضرات التجميل ومن المعروض عنه انه يشارك في عروض البلاك فرايدي كل عام.

- زارا
هو واحد من أكبر الماركات الخاصة بتجارة الملابس في مصر ويساهم في عروض البلاك فرايدي كل عام في فروعه بالمولات الكبرى على مستوى الجمهورية.

5- Payless
ويعتبر هذا المتجر أحد اكبر المتاجر المتخصصة في الأحذية,وشارم في عروض البلاك فرايدي كل عام.

المتاجر المشاركة في بلاك فرايدي
المتاجر المشاركة في بلاك فرايدي

بلاك فرايدي
 وتنطلق عروض وخصومات كبيرة خلال شهر نوفمبر الجاري للمشاركة فيما يعرف بالبلاك فرايدي وهى الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر وفيها تعلن الكثير من العلامات التجارية والماركات العديد من العروض والتخفيضات، 

انتقل البلاك فرايدي إلى مصر في عام  في عام 2014 وبدأت الكثير من المتاجر والعهلامات التجارية الشهيرة للمشاركة فيه بكل قوتها من خلال طرح المزيد من الخصومات والعروض على منتجاتهم الكطروحة للجمهورية، ومع مرور السنوات توسع الامر وتوسعت مشاركات العلامات التجارية وأصبحت مجالا للتنافس بين المتاجر الالكترونية المختلفة والعلامات التجارية وبعضها لجنى المزيد من الارباح.

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