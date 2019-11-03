إليك دليل المتاجر والمولات المشاركة في بلاك فرايدي Black Friday هذا العام





المتاجر المشاركة في بلاك فرايدي

تنطلق عروض وخصومات بلاك فرايدي خلال شهر نوفمبر الجارى وتحرص الكثير من المتاجر والمحلات الكبرى على المشاركة في فعاليات هذا اليوم بل ويبدأ بعضها طرح العروض وخالصومات قبل الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر بفترة كبيرة لجذب عدد أكبر من المستهلكين وجنى المزيد من الأرباح ولكنهم بحتفظون بالعروض الأقوى لاخر جمعة من شهر نوفمبر والتى تتزامن عالميا مع البلاك فرايدي وننشر من خلال ااتقرير التالى بعض المحلات والمتاجر المشاركة في بلاك فرايدي Black friday خلال عام 2019 .





المتاجر المشاركة في بلاك فرايدي

هناك الكثير من المتاجر والعلامات التجارية التى اعتادت المشاركة بقوة في خصومات وعروض البلاك فرايدى والتى تغتح ابوابها للجمهور في هذا اليوم للاستفادة بالخصومات، وجاءت كما يلي:





- Aldo يختصص هذا المتجر في سلع الشنط والأحذية, وسجل هذا المحل خصومات كبير خلال البلاك فرايدي العام الماضي وصلت إلى بين 30% و 70%.



- أريكا

هو احد أكبر المتاجر الخاصة بتجارة بالمفروشات، وشارك في عروض البلاك فرايدي العام الماضي.





- Mother care

يقدم عروض وخصومات كبيرة ملابس للأطفال وهو أحد أشهر محلات الاصفال في مصر





- Veromoda متجر يقدم العديد من أنواع الملابس, وسيكون العرض مغري بشكل كبير حيث عند شراء مشتريات من المحل بقيمة أكبر من 2000 جنيه, سيحصل العمل على خصم يصل إلى 50%.



- Bath&body works

حيث يقدم هذا المتجر مشتريات للسيدات لمستحضرات التجميل ومن المعروض عنه انه يشارك في عروض البلاك فرايدي كل عام.





- زارا هو واحد من أكبر الماركات الخاصة بتجارة الملابس في مصر ويساهم في عروض البلاك فرايدي كل عام في فروعه بالمولات الكبرى على مستوى الجمهورية.



5- Payless

ويعتبر هذا المتجر أحد اكبر المتاجر المتخصصة في الأحذية,وشارم في عروض البلاك فرايدي كل عام.



